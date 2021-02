Bloquean apoyo a campeona paralímpica Ángeles Ortiz a días de Parapanamericanos

A unos días de que inicien los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, María de los Ángeles Ortiz se encuentra muy ilusionada de competir en lo que será su cuarta justa continental pese a las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar en los últimos meses por la falta de apoyo del Instituto Veracruzano del Deporte.

Sin la beca del Estado de Veracruz, sin apoyo en traslados nacionales y uniformes, Ángeles Ortiz y su entrenador, Noslen Martínez González, se las han ingeniado para seguir con la preparación no solo de Juegos Parapanamericanos, en noviembre la lanzadora de bala se enfrenta a su quinto mundial en donde buscará la marca del mundo y Plaza Olímpica para asistir a Tokyo 2020.

“Desde hace 15 años, desde mi primer nacional, soy becada por el gobierno estatal y no es un favor, ni que yo tenga palancas, simplemente es el fruto de mi esfuerzo, de mi sudor diario, de mis ocho horas de sacrificio de trabajo en el sol, la lluvia y lo que haya, eso es lo que me ha llevado a cada logro que le ha dado a Veracruz y a mi México”, señaló la campeona mundial de lanzamiento de bala.

Sin embargo, la atleta mexicana ha sido bloqueada para no recibir estímulos económicos. Pese a estar en comunicación con el Secretario de Educación Zenyazen Escobar, a quien le explicó que el Instituto del Deporte Veracruzano en conjunto con la Asociación Veracruzano de Deporte sobre Silla de Ruedas liderada por Martha Beatriz Reyes Domínguez, la tienen vetada, los apoyos siguen sin llegar.

“Este gobierno que acaba de entrar, y no hablo del gobernador Cuitláhuac García, porque quiero creer que él no está enterado de la situación. Martha Beatriz Reyes Domínguez dirigente de la Asociación Veracruzana del Deporte sobre Silla de Ruedas y su esposo, que tiene otra asociación, porque es un clan todo esto, Rubén Arrieta Ortiz, quien está al frente de la asociación de parálisis cerebral, entre ellos dos y su hijo, Rubén Arrieta Reyes, que es asesor del nuevo director del Instituto del Deporte Víctor Iván Domínguez, están incrustados en el deporte adaptado de Veracruz y están de acuerdo para bloquearme”, aseguró la medallista paralímpica.

Bajo ninguno argumento, el Instituto del Deporte de Veracruz le quitó el apoyo a Ángeles Ortiz. En lo que va del año no ha recibido uniformes ni transporte nacional a ningún filtro, exámenes o selectivos.

Incluso en una ocasión, a la atleta que competirá en Juegos Parapanamericanos y a su entrenador, les dieron la “solución” de comprar ellos mismos los vuelos o utilizar transporte carretero, para después recibir el reembolso. No obstante, pese a que se metieron las facturas en el Instituto del Deporte de Veracruz, el dinero jamás les fue reembolsado.

“Eso es lo que pasa con una atleta que va a competir en unas semanas más, que va a representar a Veracruz y a México. Esto es lo que tiene que pasar una atleta que tiene 15 récords del mundo, tres oros Parapanamericanos, cuatro medallas mundiales, 3 de oro y una de plata; y que tiene dos medallas de oro y una de plata en Juegos Paralímpicos”, dijo Ángeles Ortiz.

Pese a que ya existe por parte de la Comisión de Arbitraje Deportivo (CAD), una resolución, donde se emite al Instituto Veracruzano del Deporte una confirmación para que Ortiz y su entrenador reciban apoyo, a unos días de que inicien los Juegos Parapanamericanos, siguen sin tener una respuesta del Estado de Veracruz.

“Me quitaron el apoyo, espacio para entrenar sí tengo porque lo defendí. Cuando entraron no me negaron el apoyo, sin embargo, empezaron las limitaciones, me cambiaron el lugar de entrenamiento, después me mandaron un oficio en el que me informaron que ahora tenía que pasar a la administraron para pagar los espacios que estaba utilizando”, señaló la atleta que representa a Veracruz desde hace 15 años.

Pero tras mandar una carta a Conade, se hizo un pacto para que María de los Angeles pudiera entrenar por lo menos hasta Parapanamericanos, aunque en noviembre viene la prueba más fuerte, el mundial para pelear la plaza olímpica.

“No sé qué pasará después de Parapanamericanos, pero yo tengo un mundial que es más importante porque hay que pelear la plaza a Tokio. Pero es un tema que nadie quiere asumir y que le corresponde a la Federación Mexicana de Deporte Sobre Silla de Ruedas, dirigida por Alfredo Espinoza de los Monteros quien tiene todo el conocimiento de lo que está haciendo la Asociación, él debe regular esto y ponerle un alto”.

Sin patrocinadores, todo el dinero sale de Ángeles Ortiz, de su familia y de lo que el entrenador Noslen Martínez y ella puedan apoyarse mutuamente. Con la beca de Conade, por ser medallista paralímpica de oro, es como han logrado mantener su preparación en lo que va del año.

“Es una total injusticia y el mundo tiene que saber en qué condiciones estamos los atletas que vamos a competir, que somos seleccionados nacionales y que tenemos una trayectoria impecable deportivamente hablando y cómo estamos siendo tratados. Nadie ha puesto un alto”, aseguró Ortiz.

La deportista que busca sus cuartos Juegos Paralímpicos en 2020, asegura que llegará hasta las últimas instancias no sólo por ella, sino por todos los deportistas que están sufriendo lo mismo.

“Es una injusticia. Esta vez no me voy a dejar, me voy a ir a las últimas instancias, no nada más por mí, sino por todos los deportistas que vienen detrás de mí y todos los deportistas que están sufriendo la misma injusticia que yo, no soy la única bloqueada”.

María de los Ángeles Ortiz tiene la esperanza de que el apoyo llegará tras los Juegos Panamericanos.

“Yo confío en que sí va a llegar, alguien nos tiene que escuchar, yo me voy a encargar de hacernos escuchar. Ahorita tengo mi mente en mis competencias, pero cuando pasen, me voy a encargar que mi voz se escuche, y claro que habrá apoyo”.

Sin embargo, a tres días de viajar a Lima Perú, la plusmarquista no tenía recursos para trasladarse de Veracruz al Aeropuerto de la CDMX pese a su insistencia con el Instituto Veracruzano del Deporte que no le daba ninguna respuesta.

Tras la insistencia, María de los Ángeles Ortiz tuvo la respuesta del Presidente Municipal de Boca del Río Humberto Alonso Morelli, quien apoyó a la atleta y a su entrenador para poder comprar los boletos de avión de ida y vuelta a la CDMX.

