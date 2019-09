"Billy" Álvarez no acepta renuncia de Peláez y romperá el silencio sobre la crisis en Cruz Azul

"Billy" Álvarez no reconoce la renuncia de Ricardo Peláez. (FOTO CUARTOSCURO)

Los problemas en Cruz Azul no tienen fin. Después de la llegada de Siboldi y la forma en la que Ricardo Peláez presentó su renuncia como director deportivo, este lunes Guillermo Álvarez dará su versión de los hechos de acuerdo a información de El Universal.

El presidente de La Máquina, quien se encuentra de vacaciones, romperá el silencio sobre lo acontecido luego de que no estuviera presente en la conferencia donde se le dio la bienvenida al nuevo estratega del cuadro celeste.

Sin embargo, "Billy" Álvarez no acepta todavía la renuncia de Peláez como Director Deportivo, ya que, tras no concretarse a Antonio Mohamed y ser impuesto el entrenador Robert Dante Siboldi por los supuestos vicepresidentes Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, todo fue un acto donde el presidente del club y de la cooperativa no estuvo.

"El licenciado (Guillermo) Álvarez no ha aceptado todavía la renuncia de Ricardo (Peláez)", señaló José Luis Nassar, el abogado de "Billy" Álvarez para El Universal.

dmv