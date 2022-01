Benavidez reconoce a "El Canelo" como el mejor, pero le deja un polémico mensaje

Tanto David Benavidez y como su padre José comenzaron a entrar en una guerra de declaraciones, con el objetivo de que Saúl "El Canelo" Álvarez entrara en ello, y pudieran finalmente firmar una pelea entre el estadounidense y el pugilista tapatío. Sin embargo, al ver que esto no resultó, no le quedó de otra al papá que aceptar que el mexicano es el mejor, eso sí, no si antes dejar de por medio, un polémicos mensaje.

"Creo que sí es el mejor en este momento. Es el Rey de las 168 libras, pero creo que ha sido criticado por no tomar las peleas que la gente quiere. Puede subir a 175 libras, veo muy flojo ese peso y me atrevo a decir que ´Canelo´ puede ser campeón en todos los organismos. Es un muchacho muy dedicado, fuerte. Sea como sea ha demostrado que merece estar donde esta", comentó José Benavidez para el Izquierdazo.

¿Cuál fue el mensaje que dejó el padre de David Benavidez a "El Canelo"?

En reiteradas ocasiones "El Canelo" Álvarez dejó en claro que David Benavidez no es un pugilista que está al nivel para considerarlo como un rival, y por ello el padre del pugilista estadounidense comentó al respecto.

"Creo que si lo evitan (a David) es por algo, sienten que no es un peleador fácil, reo que prefieren irse a lo seguro. Quieren irse a la segura, no quieren arriesgar"

Finalmente, en la misma entrevista, José Benavidez dejó que una de las consecuencias de no aceptar peleas que signifiquen "un reto" para el pugilista tapatío es que la afición mexicana no lo reconozca como el mejor.

"Creo el pueblo mexicano no lo va a aceptar como gran campeón si sigue en lo mismo. Debe pelear con los rivales que merecen y que la gente quiere para poder callarle la boca a todo el mundo y demostrar que es el mejor Libra por Libra. La gente quiere verlo caerse y sangrar, pero él no quiere salir lastimado".

