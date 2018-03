Barcelona vs Chelsea EN VIVO 'Jugada a Jugada'

DANIELA MUÑOZ 14/03/2018 01:05 p.m.

Barcelona y Chelsea protagonizan el partido estelar de esta jornada en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El Camp Nou será la sede para el duelo que por el momento se mantiene igualado 1-1 en marcador global y que definirá al conjunto que avanzará a la siguiente ronda.

Los locales salieron con un valioso empate de Stamford Bridge gracias a un gol de Lionel Messi que regresará al once titular después de no jugar el sábado ante el Málaga por el nacimiento de su tercer hijo.

El Chelsea cuenta con la marca de no perder en sus últimas cuatro visitas al Camp Nou y espera hacer lo que Sevilla, eliminar al favorito, como lo hizo ayer el equipo español ante el Manchester United.

74' Marcos Alonso es amonestado por una falta sobre Paulinho

68´ Segundo cambio del Chelsea. Giroud sale y entra Álvaro Morata

67´ Primer cambio de Chelsea. Se va Victor Moses y entra Zappacosta

66´ Sale Dembélé y entra Aleix Vidal

¡HISTÓRICO! Este el gol 100 de Lionel Messi en Champions League

64' GOOOOOOOOOOOOL del Barcelona. Lionel Messi aparece otra vez, marca doblete y suma su gol 100 en Champions League. Barcelona 3-0 Chelsea

48´ Giroud es amonestado por reclamar un penal de penal de Piqué sobre Alonso

48´ ¡Dembélé! Baja a defender y cuando Alonso estaba a punto de rematar, se barre y manda el esférico a Tiro de Esquina.

47´ ¡Luis Suárez cerca! Courtois despejó mal y le entregó el balón, pero el remate lo desvía el guardameta.

Así lució el Camp Nou antes del arranque del juego. Un tributo a Lionel Messi

46' ¡Inicia el segundo tiempo! Barcelona está venciendo 2-0 a Chelsea

FINALIZA LA PRIMERA MITAD. BARCELONA ESTÁ GANANDO 2-0 A CHELSEA CON GOLES DE MESSI AL 3' Y DEMBÉLÉ AL 21'

45' ¡Tarjeta amarilla para Willian! El brasileño ha visto la amonestación por molestar en la barrera antes del lanzamiento.

45' ¡Poste! Chelsea con tiro libre, pero el poste impide que entre el disparo de Marcos Alonso a segundos de finalizar la primera mitad

37' ¡Cerca Chelsea! En dos ocasiones los azule, primero Marcos Alonso con un disparo desde el manchón penal, pero Ter Stegen atajó, y en el rechace, Giroud lo estrelló contra un defensa.

23' ¡Tarjeta amarilla para Sergi Roberto! Agarró con los dos brazos a Hazard cuando el belga se le marchaba en velocidad.

Así festejó Dembélé su estreno como goleador en la Champions League

Messi recupera el balón en medio campo, se quita a dos rivales y manda un diagonal para que Dembélé envié un trallazo al ángulo derecho

#TardeDeCampeones



¡Paren todo ??????! GOLAZO de Dembélé ??



?? EN VIVO en TDcom https://t.co/zA0RWG5GE0

21' ¡GOOOOOOOOOL del Barcelona! Dembélé. Barcelona 2-0 Chelsea

12' Disparo por abajo y Ter Stegen se estira para quedarse con el esférico

Así definió Messi para abrir el marcador

#TardeDeCampeones



¡Explota Camp Nou ????! Messi-Messi-Messi ya abre el marcador



?? EN VIVO en TDcom https://t.co/8bkv0gs8vC

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Barcelona. Lionel Messi se hace presente en el marcador muy temprano

1' Arranca el partido en el Camp Nou por los cuartos de final

1:30 Las primeras postales del encuentro en el Camp Nou

Kick-off closing in ??????



Where in the world are you watching? ??#UCL pic.twitter.com/qwHIgr3ru9