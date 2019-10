Atletas se manifiestan en Conade denunciando falta de pago

Atletas y entrenadores se manifestaron frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por la falta de pago de sus becas deportivas y salarios.

La medallista en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, Tatiana Ortiz, compartió en su cuenta de Twitter una fotografía de los afectados.

"Pocas veces voy a Conade y hoy decidí ir y me encontré con esto: atletas manifestándose. Desconozco las razones, pero me queda claro que nuestros atletas deberían estar en un gimnasio, pista o alberca, no aquí. Espero que se les atienda y se resuelvan sus peticiones".

Pocas veces voy a @CONADE y hoy que decidí ir me encontré con esto , atletas manifestándose, desconozco las razones pero me queda claro que nuestros atletas deberían estar en un gimnasio, una pista o una alberca , no aquí ; espero que se les atienda y se resuelvan sus peticiones. pic.twitter.com/TBTCatgkqY — Tatiana Ortiz G (@TatsOrtiz) October 7, 2019

De acuerdo a El Informador, además de la publicación de la también Secretaria del Deporte por el Partido Revolucionario Institucional, también se sumaron otras publicaciones desde redes sociales en donde se especifica que son atletas de deporte adaptado que no han recibido sus pagos.

Deportistas de Deportes Adaptados se manifiestan fuera de las instalaciones de @CONADE para exigir a la directora @AnaGGuevara el pago de sueldos y apoyos.

Es lamentable que mientras a la directora le condonan impuestos, nuestros atletas no tengan ni para vivir . #Deporte pic.twitter.com/CODhPCpBlp — Guillermo Ruíz Tomé (@MemoTome_tri) October 7, 2019

