Así se jugará el repechaje de la Liga MX: partidos y fechas

Quedaron definidos los partidos de repechaje del Guard1anes 2020. Ocho equipos buscarán ser uno de los cuatro boletos restantes a la Liguilla en Cuartos de Final, en donde ya los esperan León, Pumas, América y Cruz Azul.

Chivas es el único grande que se quedó sin boleto directo a cuartos de final. Moterrey y Tigres, protagonistas en fases finales, también disputarán el repechaje, además de Pachuca, Toluca, Necaxa, Puebla y Santos.

¿Cuándo y cómo se disputará el repechaje?

El repechaje iniciará después de la Fecha FIFA que se disputa del 9 al 18 de noviembre.

Rayados (5°) vs Puebla (12°)

Fecha tentativa: Domingo 22 de noviembre 21:00 horas

Sede: Estadio BBVA

(6°) Tigres vs Toluca (11°)

Fecha tentativa: Sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas

Sede: Estadio Universitario

(7°) Chivas vs Necaxa (10°)

Fecha tentativa: Sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas

Sede: Estadio Akron

(8°) Santos vs Pachuca (9°)

Fecha tentativa: Domingo 22 de noviembre a las 19:00 horas

Sede: Estadio TSM

¿Cuál es el formato del repechaje?

-El Repechaje del torneo Guard1anes 2020 se jugará a partido único

-Se enfrentarán el 5° vs 12°, 6° vs 11°, 7° vs 10° y 8° vs 9° en casa de los mejor ubicados en la tabla general

-Si hay empate en tiempo regular del duelo único, todo se definirá en serie de penales.

-Los cuatro ganadores accederán a Cuartos de Final, y a partir de eso se conocerá a quién enfrentan por su posición en la tabla.

