Así se despidió Messi de Luis Suárez

Tras la salida de Luis Suárez del Barcelona, Lionel Messi compartió un mensaje de despedida para su amigo y, ahora, ex compañero quien fue presentado por el Atlético de Madrid al no ser tomado en cuenta en el proyecto de Ronald Koeman.

Messi escribió "Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos."

Con una serie de fotos, el astro argentino despidió al uruguayo a través de su cuenta de Instagram, en donde también critica las malas decisiones que club culé realiza bajo el mando de Josep María Bartomeu.

Ver esta publicación en Instagram Ya me venía haciendo la idea pero hoy entre´ al vestuario y me cayo´ la ficha de verdad. Que difi´cil va a ser no seguir compartiendo el di´a a di´a con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extran~ar muchi´simo. Fueron muchos an~os, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los di´as juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho ma´s enfrentarte. Te mereci´as que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores ma´s importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafi´o. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo. Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) el 25 Sep, 2020 a las 1:59 PDT

"Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", escribió Messi.

Con un "Hasta pronto, amigo" la ´pulga´ terminó sus palabras dedicadas a Suárez quien ya entrena con los colchoneros.

Asimismo, Antonella Rocuzzo, esposa de Lio, se despidió de Sofía Balbi, pareja de Suárez. "Bolu, amiga hermana... gracias por tanto años compartidos, por tantas risas, tantos martes y charlas interminables, fueron familia para nosotros... no tengo palabras para decirte lo mucho, muchísimo que te voy a extrañar, a vos y a tu hermosa familia", escribió.

De acuerdo con noticias anteriores, luego de la histórica goleada que recibieron los culés por el Bayern Munich en la Champions League, la relación entre Lio y el Barcelona no está del todo bien. Ya que la ´pulga´ deseaba salir del conjunto catalán y lo obligaron a quedarse por un tema contractual.

(Por: Mariana Aguilar)