Así se defiende Julio César Chávez Jr tras ser suspendido del boxeo

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue suspendido de forma indefinida en Las Vegas y Arizona tras haberse negado a realizarse un control antidopaje.

La suspensión de manera ´indefinida´, se da tras su negativa a presentar exámenes antidopaje reglamentarios fuera de competencia.

De acuerdo a TUDN, en octubre de 2019, personal de la Asociación Anti Doping Voluntaria (VADA por sus siglas en inglés) se presentaron en su gimnasio para una prueba previo a su pelea ante Daniel Jacobs. Sin embargo, el deportista se rehusó.

Ante la suspensión, el Hijo de la Leyenda, mencionó para No Puedes Jugar Boxeo, que tiene pensado apelar la decisión del organismo.

"Mi abogado ya metió la demanda contra (la Comisión de Nevada) diciendo que no hay nada, que nosotros hayamos hecho algo malo. Todos los antidoping han salido negativos. Hemos estado abiertos a todo. Pienso que cualquier Comisión en Estados Unidos, que no sea la de Nevada, si ven el caso van a darme permiso porque nunca he hecho nada malo", dijo.

Chávez Jr. aseguró que cuando quisieron hacerle el test, este no tenía una licencia de boxeador, argumento que no tenían bases para realizarle los exámenes.

"Fue algo injusto completamente. Yo me hice todos los doping, en todos salí negativo. Nada más en uno que llegaron al gimnasio, no sé cómo sabían que ya había llegado a Tijuana y no me enseñaron el contrato y fue por lo que se hizo la difamación. Me trajeron en una difamación que hasta cinco días antes de mi pelea decían que no iba a pelear, pero he estado al 100 por ciento", sentenció.

El último combate de Julio César Chávez Jr. y Daniel Jacobs estaba contemplado para disputarse en Las Vegas el pasado 20 de diciembre, pero se determinó mudarlo a Arizona, donde sí pudo subir.

Sin embargo, la pelea estuvo rodeada de polémica ya que el mexicano decidió retirarse por una fractura en la nariz.