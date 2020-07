Así se burló Memo Ochoa de Luisito Comunica

Guillermo Ochoa y Luisito Comunica se hicieron tendencia en redes sociales. El portero del América causo revuelo luego de que comentó sentirse cansado de las constantes comparaciones con el famoso youtuber mexicano.

Mientras Memo Ochoa jugaba el videojuego Warzone vía streaming, el arquero contó una divertida anécdota en relación con el youtuber. Explicó que cuando comenzaban a confundirlo con Luisito Comunica no lo conocía, y que cuando se dio cuenta de quién era, desde su opinión, éste no le "echa ganas a su pelo" ni a su físico.

"Ya voy para un año que estoy viviendo acá. Estando fuera todo el mundo me decía ´Luisito Comunica´ y yo diciendo ´¿y este wey quién es?".

Memo Ochoa se burló de las comparaciones y señaló que a diferencia de Luisito Comunica, él sí está bien, hace ejercicio, no tiene bigotito y sí le echa ganas a su cabello".

"Digo, no me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ni el bigotito, Luisito no le echa ni ganas a su pelo", añadió el arquero del América.

Pese a las críticas a Luisito Comunica, Guillermo Ochoa reconoció el trabajo del influencer mexicano:

"Hace poco estuve viendo algunos capítulos que sacó de Chernobyl y los hace bastante bien, le invierte. Pero a su pelo no, ni a su cuerpo", finalizó.