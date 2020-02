Así rompió en llanto Michael Jordan en el homenaje a Kobe Bryant

Michael Jordan, el mejor jugador de la historia en la NBA, no pudo contener el llanto al dedicar conmovedoras palabras a Kobe Bryant, a quien llamó su "hermano menor", en el homenaje que se realizó al exjugador de los Lakers y su hija Gianna, dos de las nueve víctimas del accidente de helicóptero en Los Ángeles.

En el Staples Center, Michael Jordan habló sobre su relación con Kobe:

"Quizás sorprendió a la gente que Kobe y yo fuéramos amigos muy cercanos, pero éramos muy amigos. Kobe era mi querido amigo. Era como un hermano pequeño. Todos siempre quisieron hablar sobre las comparaciones entre él y yo. Solo quiero hablar sobre Kobe".

"Lo que Kobe Bryant fue para mí fue la inspiración de que alguien realmente se preocupara por la forma en que jugaba el juego o la forma en que quería jugar el juego. Quería ser el mejor jugador de baloncesto que pudiera ser. Y a medida que lo conocía, quería ser el mejor hermano mayor que pudiera ser".

"Para hacer eso, tenías que aguantar la molestia, las llamadas nocturnas o las preguntas tontas. Me enorgullecí al conocer a Kobe Bryant que solo estaba tratando de ser una mejor persona, un mejor jugador de baloncesto. Hablamos de negocios, hablamos de familia, hablamos de todo. Y solo estaba tratando de ser una mejor persona".

Luego de no poder aguantar el llanto, Jordan no dejó de lado su humor: "Ahora me tiene. Tendré que mirar otro meme llorando por los próximos... Le dije a mi esposa que no iba a hacer esto, porque no quería ver eso durante los próximos treso cuatro años, pero eso es lo que Kobe Bryant hace conmigo, y estoy bastante seguro de que Vanessa y sus amigos pueden decir los mismo: sabe cómo llegar a ti de una manera que te afecta personalmente, incluso si es un dolor de cabeza... La sensación de amor por él y la forma en que puede sacar lo mejor de ti, lo hizo por mí".

