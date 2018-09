Así reaccionó la prensa internacional a la violencia en el Clásico Regio

La violencia que se generó previo al Clásico Regio entre Rayados y Tigres no sólo paralizó la prensa nacional, ya que traspasó las fronteras, y medios internacionales quedaron sorprendidos con lo sucedido.

El diario Marca de España, calificó lo acontecido como las "imágenes que avergüenzan el futbol mexicano". Además, de que son "acontecimientos bochornosos que muestran la peor cara del ser humano y avergüenzan a México de cara al resto del mundo, que hoy despierta con las imágenes de una brutal agresión".

¿Habrá sanción para Tigres y Monterrey tras la violencia en el Clásico Regio?

El diario argentino Olé resaltó los hechos en el que participaron los arqueros sudamericanos, Marcelo Barovero y Nahuel Guzmán, y quedaron sorprendidos de que el encuentro se llevara a cabo pese a los incidentes y que una persona se debate entre la vida y la muerte en el hospital.

En Europa, el conocido programa de televisión El Chiringuito, publicó en sus redes sociales las imágenes de los hechos y calificó de espeluznante la violencia que se generó en el Clásico Regio.

Las imágenes del ataque al hincha de Tigres llegaron a Inglaterra en donde fueron publicadas en el diario The Sun.

Horrifying moment Tigres supporters chased and run down by rival fan´s car as Monterrey derby in Mexico turns violenthttps://t.co/yeEySkBVtg