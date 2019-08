Así reaccionó el hijo de Cristiano Ronaldo al visitar el humilde hogar donde vivió su padre

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, su camino al éxito no fue fácil, antes existieron años de trabajo y sacrificios, mismos que rindieron fruto y ahora es uno de los deportistas más ricos del planeta que llena de lujos a sus hijos y a su novia.

A pesar de esto, el astro portugués quiso llevar a su hijo, Cristiano Jr. al hogar humilde donde vivió años atrás, lugar donde nacieron sus sueños que hoy son una realidad.

De acuerdo a Publimetro, además de asistir con su hijo, el luso fue acompañado de su mejor amigo, Paixao, con quien compartió aquella casa: "Entramos a la habitación donde me hospedaba. Mi hijo se volvió y me dijo: ´Papá, ¿tú viviste aquí?´. Él no lo podía creer".

"Piensas que todo es fácil en esta vida, las cosas, los coches, la ropa... piensan que todo eso cae del cielo. Eso es lo que trato de inculcar a mi hijo. Incuso cuando hago evento en escuelas, intento transmitirle que con talento no se llega. Con trabajo u dedicación creo que puedo conseguir todo aquello que quieras hacer", señaló CR7 a TVI.

El futbolista de la Juventus aseguró sentirse conmovido por la reacción que tuvo su primogénito, añadiendo los sentimientos que tuvo al volver a su ex hogar.

