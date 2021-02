Así quedaron las fechas de los octavos de final de la Champions League

¡LA CHAMPIOOOONS! Quedaron definidos los octavos de final de la Liga de Campeones. Los encuentros Barcelona vs PSG y RB Leipzig vs Liverpool abrirán los octavos de final de la Champions League el martes 16 de febrero de 2021, y los cerrarán el 17 de marzo los partidos Bayern Múnich vs Lazio y Chelsea vs Atlético de Madrid.

El calendario de partidos de octavos anunciado por la UEFA es el siguiente

IDA:

- Martes 16 febrero:

RB Leipzig (GER)-Liverpool (ING) y Barcelona (ESP)-PSG (FRA)

- Miércoles 17 febrero:

Oporto (POR)-Juventus (ITA) y Sevilla (ESP)-Borussia Dortmund (GER)

- Martes 23 febrero:

Lazio (ITA)-Bayern Múnich (GER) y Atlético de Madrid (ESP)-Chelsea (ING)

- Miércoles 24 febrero:

B.Mönchengladbach (GER)-Manchester City (ING) y Atalanta (ITA)-Real Madrid (ESP)

VUELTA:

- Martes 9 marzo:

Juventus-Oporto y Borussia Dortmund-Sevilla

- Miércoles 10 marzo:

Liverpool-RB Leipzig y PSG-Barcelona

- Martes 16 marzo:

Manchester City-B. Mönchengladbach y Real Madrid-Atalanta

- Miércoles 17 marzo:

Bayern Múnich-Lazio y Chelsea-Atlético de Madrid

