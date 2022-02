Así presume Julio César Chávez Jr. su amistad con Ovidio Guzmán

Julio César Chávez volvió a presumir la buena relación que tiene con Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, y tío de su hijastra Frida Sofía.

El mayor de los hijos de Julio César Chávez usó sus redes sociales para generar polémica otra vez, aunque ahora el tema de conversación no fue su padre, sino Ovidio Guzmán López.

Chávez Jr. cantó el famoso corrido que una banda le compuso a Ovidio Guzmán, llamada "Soy el Ratón".

Durante una de sus transmisiones en vivo, el junior se grabó mientras conducía su auto marca Bentley con las bocinas reproduciendo a todo volumen el corrido.

Mientras grababa el volante de su lujoso auto, Chávez Jr. grabó un fragmento del corrido, cambiándole la letra para decir: "e s amigo del boxeador", refiriéndose a la amistad que tiene con Ovidio Guzmán.

"En Jesús Martínez creció, es amigo del boxeador", aseguró Julio César Chávez.

La amista de Julio César Chávez Jr. y Ovidio Guzmán

Hace unas semanas Julio César Chávez Jr. habló de cómo es su relación con Ovidio Guzmán:

"Me llevo muy bien con Ovidio, pero ni nos vemos, la verdad. Le tengo mucho aprecio y no quiero saber nada de cosas que dicen de él y no me interesa".

Cabe recordar el parentesco que Chávez Jr. tiene con Guzmán, ya que el apodado "Ratón", es tío de Frida Sofía, hija de Edgar Guzmán y Frida Muñoz, atual esposa del junior.

