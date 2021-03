Así nació el "Ehh pu.." en un México vs Estados Unidos del Preolímpico 2004

México enfrenta a Estados Unidos una vez más en un Preolímpico con sede en Guadalajara. La más reciente fue el 10 de octubre del 2004 en el Estadio Jalisco, donde nació el grito "Ehh pu..", el grito homofóbico que le ha generado muchos problemas a la Selección Mexicana.

¿Cómo nació?

Fue durante el Clásico Tapatío del 2003 cuando se escuchó por primera vez el grito. La Barra 51 del Atlas le gritó eso al entonces arquero de Chivas, Oswaldo Sánchez, pues estaban enojados porque confesó que estaba gradecido con los rojinegros por haberle dado la oportunidad de debutar en Primera División, pero su corazón era de Chivas.

Después pasó a lo internacional. La Selección Mexicana enfrentó a Estados Unidos en 2004 durante el Preolímpico para los Juegos de Atenas. Durante aquel partido, que también se celebró en el Estadio Jalisco, se gritó en contra del acérrimo rival, del Tricolor, en varias ocasiones.

¿Qué dice su creador?

De acuerdo a Medio Tiempo, el grito no le da orgullo a su creador, un barrita del Atlas con el apodo Mosh.

"Tanto así como orgulloso no, no me siento orgulloso más que de mi licenciatura y cosas así, pero de ese grito no, porque la transmisión que queríamos hacer era eso, echar un jolgorio, Yo creo que al estadio vas a desestresarte, a aventar todo lo que traes de mala vibra, te sirve, yo creo que los jugadores ya lo toman como normal", aseguró en entrevista para dicho medio.

"A lo mejor el que lo sigue haciendo no sabe cómo salió y simplemente lo hace y listo, y no solamente fue a nivel barra, ya hasta nivel clubes y también a nivel mundial, ya nos iban hasta a quitar puntos por hacer ese grito".

Antes de esto, solamente se oía a la afición gritar "eeeh ¡PUM!", un grito que se adoptó del futbol americano en México. En los años 80, durante los duelos de ls Asociación de Futbol Americano Infantil de Monterrey, los aficionados empezaron a decir esta frase en cada kickoff.

