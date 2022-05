Así ha sido la era Martinoli-Doctor García, tras salida de "Joserra" de Azteca

"Hay un antes y un después, y para este cambio hay dos personajes centrales uno de ellos es Christian Martinoli y el otro es Luis García. Cambiaron la forma de la narrativa del deporte, le dieron un vuelco por completo; generaron un nuevo lenguaje en la crónica deportiva, un nuevo estilo, podrá gustar o no pero no es indiferente. En este negocio no hay peor riesgo que la indiferencia", contó.