Así fue la reunión entre AMLO y Roger Goodell, comisionado de la NFL

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a Roger Goodell, comisionado de la NFL, quien le regaló un balón en Palacio Nacional.

"No solo platicamos de futbol americano, sino también de béisbol y hasta del T-MEC. Es una buena persona, respetuoso de México", escribió el mandatario en sus redes sociales.

"No vayan a decir que me hice su amigo, no digan que estoy cambiando de deporte; estoy impulsando todos los deportes y este es buen deporte, el futbol americano, aunque para mí el béisbol es el rey", dijo en tono de broma López Obrador mediante un video difundido en su cuenta de Twitter.

Recibí a Roger Goodell, alto comisionado de la NFL. No solo platicamos de fútbol americano sino también de béisbol y hasta del T-MEC. Es una buena persona, respetuoso de México. pic.twitter.com/MbMoCQO9B5 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 18, 2019

En el video se aprecia el momento en que López Obrador le muestra a Goodell una pelota de béisbol que le autografió el exastro panameño de los Yanquis de Nueva York, Mariano Rivera.

La NFL tiene firmado un contrato para traer partidos a México hasta 2021, por lo que existe incertidumbre sobre lo que ocurrirá para mantener a la liga estadounidense en tierras mexicanas.

