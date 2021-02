Así fue la pelea entre "El Canelo" y Julio César Chávez Jr. en redes

Saúl “El Canelo” Álvarez volvió a encender las redes luego de responder al reto que le lanzó su rival Julio César Chávez Jr., para un nuevo enfrentamiento en el ring. Sin embargo, la respuesta de “El Canelo” generó diferentes reacciones entre los usuarios.

Álvarez no habló de la oportunidad de una pelea ante Chávez Jr, pero sí le pidió que era mejor que se preocupara por otras cosas antes que en su carrera deportiva: “en vez de estar retando a la gente, pídele ayuda a tu papá, la necesitas”.

En vez de estar retando a la gente pídele ayuda a tu papá, la necesitas. https://t.co/rwK4EBq5Rz — Canelo Alvarez (@Canelo) January 22, 2020

En un segundo tuit, “El Canelo” subió un video de Julio César Chávez en el que se ve a la leyenda del boxeo mexicano lamentándose. Dicha imagen fue grabada durante la pelea entre Chávez Jr. y Daniel Jacobs, cuando el mexicano decidió abandonar la pelea en el quinto round.

Tras la respuesta de Saúl Álvarez, el hijo de la leyenda le recriminó:

“La gente es lo (que) quiere Canelo. Sólo te lo hago saber, con lo de ayudar (sic), gracias a Dios me ayudaron. Pídele tú Canelo que te ayude con tu ego a poner los pies en la tierra, es una enfermedad y no nos damos cuenta cuando la tenemos”.

La gente es lo quiere ???? @Canelo solo te lo hago saber! con lo de ayudar!! @jcchavezjr115 gracias a Dios me ayudaron. pídele tu @Canelo que te ayude con tu ego a poner los pies en la tierra es una enfermedad y no nos damos cuenta cuando la tenemos ??? — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) January 22, 2020

Todo Mexico ve lo mismo @Canelo ?? blablabla 175 listo no me lo merezco pic.twitter.com/LUte5UbPma — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) January 22, 2020

Pero Chávez Jr. no se quedó con la burla de Álvarez, también retó al Conor McGregor a un duelo pactado en 170 libras, asegurando que si no lo noquea en ocho rounds o menos, sería capaz de no cobrar.

