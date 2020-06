Así fue la despedida de Rey Mysterio; su hijo amenaza a Seth Rollins

Después de 31 años de carrera, el luchador mexicano, Rey Mysterio, se despidió de la WWE, aunque su discurso, lejos de parecer un adiós, fue más una amenaza a Seth Rollins.

Luego de semanas llenas de dudas por su salud, se vivió su noche de despedida en el Monday Night RAW. La ceremonia estuvo llena de polémica. Seth Rollins, quien el pasado 11 de mayo le causó a Rey Mysterio una severa lesión en el ojo, dio algunas palabras para el luchador mexicano mientras se transmitía un video con los mejores momentos del gladiador azteca.

Sin embargo, el video se cortó y en la pantalla se transmitió el momento de cómo Rollins lesionó a Rey Mysterio, mientras "El Mecías se burlaba". Cansado de las mofas, Aleister Blood, decidió encarar a Rollins, dando inicio al evento estelar.

Rey Mysterio no apareció en el cuadrilátero, se comunicó a través de una videollamada y dijo que no sabe si se retirará, pues depende de cómo evolucione su herida.

"No se ha establecido mi regreso, todo depende del proceso de cicatrización. No sé si sea mi retiro, no depende de mí, son difíciles las lesiones en los ojos; es una respuesta que desconozco, pero es algo que he considerado".

El mexicano también le dedicó unas palabras a Seth Rollins, asegurando que no le perdonará todo el daño que le hizo.

"Seth porta mucha negatividad, es mucha carga para un hombre, y yo no fui escogido para un tipo de sacrificio. Maldito seas por todo lo que has hecho a mí y a mi familia. Soy un hombre que perdona, pero jamás voy a perdonarte por lo que has hecho".

Mientras la entrevista continuaba, Mysterio fue interrumpido por su hijo, Dominik, quien le pidió que hiciera pagar a Rollins por lo que le había hecho.

"Lo que esta noche está tratando de decir mi papá es que no es un ser humano. Algo tiene que hacerse al respecto por parte de esta familia, pero ya. ¿Cómo voy a estar tranquilo si él intentó acabar con tu carrera y ahora dijo que se vio forzado? Es una cantidad de porquería".