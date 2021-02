Así fue el enfrentamiento entre “El Canelo” Álvarez y David Faitelson en televisión

La disputa entre Saúl “El Canelo” Álvarez y David Faitelson en el programa ESPN Knock Out dio mucho de qué hablar. Luego de que tuvieron algunos roces por medio de redes sociales, decidieron enfrentarlo cara a cara.

De acuerdo a Medio Tiempo, Faitelson es un duro crítico del boxeador mexicano, quien aprovechó para cuestionar la supuesta falta de objetividad del analista deportivo, así como su falta de conocimiento del boxeo; mientras que Faitelson se disculpó por llamar “mamón” a Álvarez.

“Vean la manera en que hablan de mí. No son objetivos. Solo ven el lado malo. El chiste es verme algo malo, y está bien. A lo mejor no soy tu agrado (Faitelson), pero yo siempre he sido así de serie. Te he escuchado decir que soy mamón. No me voy a poner a hacerte fiestas o a quererte caer bien”, lanzó el pugilista

“Cuando voy en la calle, así de serio o mamón como tú me dices, yo doy fotos y autógrafos a los que me lo piden, he sido así de serio desde niño; Claro que si me (molesta que me digas mamón) porque tu no me conoces. Lo ves desde afuera. No puedes decir eso cuando no conoces a una persona”, añadió Álvarez.

Aunque Faitelson le respondió a “El Canelo” la razón por la que siempre lo critica, al final terminó por disculparse por llamarlo “mamón”.

“Espero que eso que te dije: ‘que eres mamón no te moleste’. Te ofrezco una disculpa por haberte dicho mamón y por decir que tenías miedo. Pero estás justificando más a Sergey Kovalev, él dijo que no podía ganar y tú estás diciendo que fue un rival digno”, indicó Faitelson.

Sin embargo, Saúl Álvarez volvió a señalar que el periodista no sabe de box.

“¿Viste mi frente? Es lo que digo, no sabes de boxeo. Todos los jabs no los puedes aventar fuertes, Kovalev me estaba preparando para soltarme una derecha o un jab fuerte, pero como no me hallaba no podía hacer su trabajo”, remató.

dmv