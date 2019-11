Así fue el emotivo homenaje a Jorge Vergara

El Estadio Akron fue el escenario para que cientos de aficionados rindieran homenaje a Jorge Vergara Madrigal, dueño de Chivas, quien fue despedido en una emotiva misa.

El pasado 15 de noviembre, el empresario y dueño de Grupo Omnilife falleció en Nueva York, motivo por el que familiares, amigos, futbolistas, aficionados y trabajadores de su empresa se reunieron para darle el último adiós.









De acuerdo a Publimetro, cerca de cuatro mil personas acudieron al homenaje del fundador del Grupo Omnilife, quien finalmente perdió la batalla en contra de una enfermedad.

"Persigan sus sueños, un día sí... y el otro también" finaliza la misa en memoria de Jorge Vergara. pic.twitter.com/a9olTKMvod — Villarreal Villalbazo (@OmarVV9) November 24, 2019

Personalidades como Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, se dieron cita al Estadio Akron.

Así se despide a @jorgevergara en el @EstadioAkron en misa por su descanso eterno.

Toda la familia @Chivas y @Omnilife reunidas. pic.twitter.com/P6WsSRDBrk — TSP Consulting MX (@tspconsultingmx) November 24, 2019

Todos los jugadores de Chivas se hicieron presentes, además de ídolos rojiblancos como Ramón Morales, Omar Bravo, Adolfo Bautista y Carlos Salcido; e integrantes del Campeonísimo como Guillermo "El Tigre" Sepúlveda y Arturo "Cura" Chaires.

La carta de Amaury Vergara a Jorge

Al concluir la misa, Amaury Vergara leyó una emotiva carta a su padre. "Te dirijo estas palabras de mi corazón porque quiero que el mundo sepa el gran amor que te tenemos todos los que vivimos contigo. El amor y cariño que te mereces siempre. Querido padre, tú que siempre me enseñaste que tenerle miedo a la muerte era un error, que en cualquier momento y sin saber te salía un tiburón por la coladera. Tú me decías ´el miedo no sirve para nada´. La verdad es que durante mucho tiempo no comprendía que no se podía vivir una vida sin miedo y hoy lo entiendo muy bien".

"Quiero que todo el mundo sepa el padre que fuiste, lo que es verdaderamente un maestro de amor y de lucha. Espero que esto que te escribo le pueda servir a cualquiera y tu ejemplo de vidas siga inspirando a muchos a ser mejores personas y por consecuencia tengamos un mundo mejor. Hace falta muchas más personas como tú en este plantea. Nunca me educaste con miedo, nunca me pegaste, nunca me hiciste sentir menos, siempre me diste explicaciones. Tus lecciones eran cortas y contundentes, pero llenas de sabiduría. Una sabiduría que no he conocido en nadie más. No eran metáforas, ni explicaciones místicas, ni rollos sobre el por qué de las cosas, simplemente eras didáctico en todos los sentidos, conciso, pero abundante de sentido común. No había forma de no aprender de ti", agregó Amaury.

"México necesita más personas como tú. Te amo, papá. Buen viaje", le dijo para despedirse.

