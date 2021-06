Así fue el discurso de Juan Reynoso a los jugadores de Cruz Azul al medio tiempo

"Juan los regañó con dureza, les dijo que si no querían salir campeones se lo dijeran, que si alguien tenía miedo, se les dijera para sacarlo, porque Santos no nos estaba ganando con futbol, sino con personalidad. Mencionó que si alguien tenía pánico escénico, no pasaba nada; que lo sacaba y ya.... Obviamente, lo dijo con palabras altisonantes; ahí es cuando decidió hacer los cambios y listo", aseguró ESPN.