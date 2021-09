Así esquivó el Canelo Álvarez el golpe de Caleb Plant

La pelea entre el Canelo Álvarez y Caleb Plant inició antes de tiempo, en la primera conferencia de prensa del combate, el mexicano y el estadounidense terminaron agarrándose a golpes.

Canelo y Plant protagonizaron una "caliente" conferencia de prensa en la que se dijeron de todo durante el careo. En el duelo verbal, pasó a los golpes luego de que Saúl Álvarez empujara a Plant, quien respondió con un par de golpes.

Pero El Canelo Álvarez demostró sus buenos reflejos y esquivó los golpes, antes de él responder con dos puñetazos que terminaron dejando un ligero corte en el pómulo derecho de Caleb Plant.

El Canelo Álvarez reveló que el motivo por el que aventó a Plant fue porque insultó a su mamá.

¡SE ESTÁN PELEANDO!

Canelo Álvarez y Caleb Plant terminaron agarrándose a golpes en el primer careo https://t.co/GoyzywdC30 — AcciónLSR (@Accion_LSR) September 21, 2021

"A mi me puede decir lo que quiera, pero a mi madre no la mete aquí, él fue el primero que tiró un golpe y yo solo hago lo que hago".

ASÍ ESQUIVÓ EL GOLPE

La historia en el MGM Grand de Las Vegas tomó un rumbo poco esperado, especialmente por las formas que tiene de comportarse el nacido en Guadalajara. Sin embargo, un par de insultos sobre la madre del mexicano sirvieron para que se desencadenara un cruce adelantado entre los dos campeones del mundo de las 168 libras.

Por otra parte, post cruce, el Campeón del Mundo AMB, CMB y OMB comentó qué hizo para esquivar el golpe que le lanzó y por qué se dio su reacción.

"Fue por inercia, la verdad es que ni siquiera lo pensé. Lo aventé, como siempre pasa, por coraje, pero nunca pensé en golpearlo ni nada. Pero cuando me tiró (el golpe) fue por instinto, por inercia, que me lo quité", explicó Canelo Álvarez a Little Giant Boxing.

Y agregó: "Como lo vi venir muy decidido, pues tiré los lentes porque uno nunca sabe. Como digo, uno debe estar listo, pero fue por inercia, porque eso lo trabajo aquí en el gimnasio (quitarse golpes). Ni siquiera lo piensas, solo haces".

Por otra parte, tras lo sucedido en Las Vegas, el mexicano comentó que se encuentra más motivado para derrotarlo el próximo seis de noviembre al decir "Pues más todavía". Cabe recordar que Caleb Plant argumentó que nunca le dijo algo en relación a la madre de Canelo Álvarez, especialmente cuando él perdió a la suya a manos de un policía.