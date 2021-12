Así es como Julio César Chávez Jr busca revivir su carrera

La carrera boxística de Julio César Chávez Jr ha estado marcada por altibajos, tanto así que el hijo del “Gran Campeón Mexicano” ha sido borrado de los primeros planos del boxeo, es por ello que el pugilista de 35 años busca dar un segundo aire dentro de los cuadriláteros.

“Todo el tiempo me encuentro preparado y muy fuerte, pero he tenido muchas desconcentraciones en las peleas por una u otra cosa. El entrenamiento además de ser físico, también debe de ser mental y he fallado en lo mental un poco”, señaló el Jr para su promotora JD Promociones.

Por otra parte, en la misma entrevista, Chávez Jr aseguró que cuenta con calidad suficiente para poder regresar a los niveles mas altos del boxeo.

“Se me han visto diferentes cualidades en el ring y quiero demostrarlo una vez más. La gente podrá ver a alguien mejor, más enfocado con una mejor condición física y algo distinto a lo que han visto”.

¿Cuándo fue la última pelea de Julio César Chávez Jr?

La última ocasión en que el Jr se subió al cuadrilátero fue justamente hace año y medio cuando se enfrentó al expeleador de la UFC, Anderson Silva. En aquel combate, “El hijo de la Leyenda” fue derrotado, lo que ocasionó que Chávez Jr se alejara del deporte por un tiempo.