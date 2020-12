Aseguran que "Checo" Perez será nuevo piloto de Red Bull

Diversos medios europeos, aseguran que Sergio Pérez será anunciado en las siguientes horas como el refuerzo en la escudería Red Bull Racing. Según Speedweek, editorial especialista en el deporte del motor acompañada por Red Bull Media House, son quienes garantizan la llegada del mexicano.

La compañía austriaca tiene diversos negocios en el mundo editorial, además de la bebida energética. Red Bull Media House se encarga de el apartado de la revista y, a través de algunas sociedades, mantiene los derechos del Campeonato Mundial de Rallies.

5?? more years of Interlagos? Sounds good to us ???? #BrazilGP ???? #ChargeOn ?? pic.twitter.com/3L5pwELp3m — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) December 17, 2020

Speedweek informó la noche del jueves en Europa que Pérez será compañero de Verstappen para la temporada 2021 en el máximo circuito, por lo que Alex Albon se mantendrá como piloto reserva, esperando el ascenso en 2022 si es que no agradan las actuaciones de ´Checo´.

El mexicano se mantiene en negociaciones desde los últimos meses con el equipo que dirige Christian Horner. En el primer año en la GP2 Series, el mexicano compartió escudería con ellos, por lo que es un viejo conocido de Horner.

(MAC)