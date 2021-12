Arleth Terán, ¿el verdadero motivo del balazo a Salvador Cabañas?

Sin duda alguna el balazo a Salvador Cabañas ha sido uno de los episodios mas impactantes que ha vivido el futbol mexicano. La madrugada del 25 de diciembre la noticia generó estruendo en todo el país, pues el delantero de las ´Águilas´ del América sufrió un atentado en un club nocturno llamado Bar-Bar, ubicado al sur de la Ciudad de México.

¿A qué se debió el balazo a Cabañas?

A raíz de ese momento, distintas versiones han circulado sobre el motivo por el que Balderas Garza"J.J" terminó por dispararle en la cabeza al delantero paraguayo. Sin embargo, recientemente surgió una versión la cual indica que todo se derribó porque Cabañas se metió con Arleth Terán. Curiosamente, esta nueva vertiente se apega mucho a una que circulaba en aquel momento.

La periodista Anabel Hernández relata en su libro "Emma y las señoras del Narco" que en aquel momento la actriz mantenía una relación con Edgar Valdez Villareal, mejor conocido como "La Barbie", quien pertenecía al grupo de Balderas Garza.

Similitud de las versiones

Luego de darse a conocer que él "J.J" fue quien le disparó a Salvador Cabañas, las autoridades de la Ciudad de México citaron a Silvia Irabién, "La Chiva", quien en ese momento mantenía una relación sentimental con el agresor del paraguayo.

Esta acción hizo que en ese mismo 2010 apareciera una manta en Periférico Sur dedicada a la ex integrante de Big Brother, la cual llevaba un mensaje supuestamente de "La Barbie".

"Chiva, tú sabes cuanto quiero a ´J.J´ te dije que te quedaras callada y no lo hiciste, por eso te voy a cortar la cabeza. Tú sabes que lo que pasó a este pendejo fue por meterse con Aleth Terán y ella es mi vieja. Atte ´La Barbie´" se leía en la manta.

Versión de Salvador Cabañas

Por su parte, luego de diversas entrevistas, Salvador Cabañas, ha mencionado que aquel momento no fue derivado de algún ´lio de faldas´, mas bien por una apuesta de un encuentro entre América y Monarcas Morelia.

"La realidad es que en ese partido (Morelia). Yo había marcado dos o tres goles me parece y ganó el equipo, supuestamente él apostó en contra de nosotros (América) y por eso sucedió. Yo no recuerdo bien, pero es hasta donde me acuerdo", aseguró Cabañas en entrevista.