Aris Hernández insulta a Cardozo en redes sociales

El excentrocampista del Guadalajara, Edwin Hernández, insultó en redes sociales a José Saturnino Cardozo, entrenador de Chivas con quien tuvo algunas diferencias después del Mundial de Clubes, lo cual pudo ser motivo de su salida del club.

Luego de que Omar Mozqueda, uno de los utileros del conjunto rojiblanco publicara en su cuenta de Instagram una foto junto a Cardozo, Aris comentó: "le pondría like, pero sales con ese pen...", seguido de tres emojis que ríen. Minutos más tarde el ahora jugador del Pachuca borró su comentario.

Tras la participación de las Chivas en el Mundial de Clubes, el ahora futbolista del Pachuca apuntó que se sentía "golpeado" por no jugar un sólo minuto, pese a que fue pieza importante en la obtención del boleto rumbo a Emiratos Árabes con el técnico anterior, Matías Almeyda.

"Siento que a lo mejor se me arrebató algo que yo me había ganado, sí me siento dolido (...) hay que seguirse preparando y esperemos seguir trascendiendo, si no es en Chivas, en otro lado", expresó horas antes de darse a conocer su salida rumbo al club hidalguense.

