Árbitro que inició huelga de hambre en la FMF logra su cometido

Luego de que el exárbitro, Adalid Maganda, comenzara una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol tras ser despedido injustificadamente, el silbante logró llegar a un acuerdo con los directivos, por lo que volverá a las canchas de la Liga MX.

“Ya hablamos con el secretario técnico que tiene la federación. Hubo muy buena apertura, ya vamos a regresar a laborar otra vez a las canchas”, declaró.

La historia de discriminación y homofobia que vivieron las futbolistas mexicanas que se van a casar

Tras la reunión con federativos, Adalid Maganda asegura que será restituido como árbitro profesional



?? Korín de la Cruz pic.twitter.com/b7SBFboyGS — CANCHA (@reformacancha) 28 de noviembre de 2018

Maganda había cerrado uno de los accesos a las instalaciones, pero lo abrió debido a que directivos le anunciaron que lo recibirían para atender su situación, donde aseguró que no saldría de las oficinas de la FMF hasta que no le dieran una solución; sin embargo, reconoció que hubo apertura por parte de los directivos quienes le comentaron "que hubiéramos llegado a los conductos adecuados para que no se llegaran a esas formas".

Se siente el apoyo para el ex ex árbitro Adalid Maganda afuera de la FMF.



?? A. Pastrana pic.twitter.com/ogr7LFQUjh — CANCHA (@reformacancha) 27 de noviembre de 2018

A marcha forzada, así colocan el pasto del Estadio Azteca para los cuartos de final

El martes por la tarde inició la huelga de hambre, luego de que no hubo fallo tras las tres audiencias que tuvo con la Federación Mexicana de Futbol, en las que no se presentó Arturo Brizio, titular de la comisión de arbitraje, pero horas después tuvo una última reunión donde se acordó su restitución.

dmv