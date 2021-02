Árbitra despedida por ser madre y más casos de machismo

Cuauhtémoc no me dijo nada. Cuando faltaban siete minutos para terminar el juego se volvió loco, le quería pegar a alguien, me acerqué a calmarlo y me dijo ‘no me toques’ y lo dejé, la ley del hielo. Se acabó el juego y se me deja venir, pero no alcanzó a llegar porque la prensa se puso frente a él. Luego dijeron que dijo que me ‘fuera a lavar platos’, pero a mí nunca me dijo nada, pero le dolió, tan le dolió que fue a decírselo a Angélica Vale a Parodiando, pero en mi cara nunca me dijo nada. Le faltaban muchos para que me dijera algo”, señaló en entrevista para El Universal.