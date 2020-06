Apostar en eSports es más popular que nunca

Los eSports se están convirtiendo en una parte cada vez más importante de la sociedad. Aunque el vínculo con la vida real siempre ha sido difícil de establecer, varios clubes profesionales han empezado a contratar e-deportistas. En México, Call of Duty World League es el mayor evento de eSports, seguido por otros eventos como Esports Open y el FIFA Global Series. En juegos como Dota 2, League of Legends, Counter Strike: GO y Fortnite se gasta mucho dinero. Apostar en estos juegos también ha prosperar. Esto se puede ver en sitios web como CodigosPromocionales (https://www.codigospromocionales.com/), donde puedes encontrar buenos consejos de apuestas deportivas, bonos gratis y códigos de promoción, pero también en la creciente oferta de eSports en casi todos los sitios web de apuestas en línea en México.

Los mayores torneos de deportes electrónicos son desarrollados por los creadores de Dota 2. Ya han pagado más de 219 millones de dólares en premios a jugadores de eSports. En 2019, el premio acumulado de Dota 2 - The International consistió en más de 34 millones de dólares, de los cuales más de 15 millones se distribuyeron entre el equipo ganador.

El jugador danés Johan Sundstein fue parte del equipo ganador. Al ganar este torneo, ganó más de 3 millones de dólares en una sola vez en 2019. En total, Johan Sundstein (conocido en el juego como N0tail) ha ganado casi 7 millones con los e-sports, lo que lo convierte en el jugador de e-sports mejor pagado del mundo. Otros jugadores que también han ganado mucho dinero son Jesse Vainikka, Anathan Pham y Sébastien Debs. Todos estos e-deportistas están involucrados en Dota 2 y forman un equipo junto con Johan Sundstein.

Otros juegos como Counter Strike (87.1 millones), Fornite (84.4 millones) y League of Legends (73 millones) también lo están haciendo muy bien en el mundo de los eSports y entregan grandes premios a los ganadores. Los juegos se han vuelto tan interesantes para los patrocinadores que el dinero del premio ha aumentado rápidamente. Por ejemplo, el premio acumulado de The International en 2019 fue más de tres veces mayor que cinco años antes. Esto se debe en parte al creciente número de espectadores. Según datos de Statista, se espera que más de 640 millones de personas vean eSports en 2022, en comparación con solo 130 millones en 2012.

Como puedes ver, se puede ganar mucho dinero en el mundo de los eSports. Esta es también una de las razones por las cuales las casas de apuestas están ofreciendo más y más apuestas en los eSports. Por ejemplo, en 2015 'solo' se apostaron 315 millones de dólares en apuestas de eSports, de los cuales se obtuvo una ganancia de 24 millones. Se espera que, para fines de 2020, se apuesten 23.5 billones de dólares en eSports y las ganancias alcancen más de 1.8 billones este año.

Los propios jugadores de eSports también están ganando más y más dinero jugando, ya que el creciente atractivo de estos deportes virtuales también hace que los patrocinadores estén dispuestos en invertir más y más dinero en esta rama del deporte. Los eSports son uno de los desarrollos más interesantes en las apuestas deportivas y el mercado continúa creciendo rápidamente; hecho que no cambiará en los próximos años.