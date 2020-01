Antonio Mohamed revela el motivo de su pelea con Jürgen Klopp en el Mundial de Clubes

Días antes de ganar el título del torneo Apertura 2019 de la Liga MX, Antonio Mohamed llevó al Monterrey al Mundial de Clubes, donde protagonizó una pelea con el director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp.

En la semifinal, Rayados se llevó los reflectores al lograr jugarle al tú por tú al actual campeón de Europa. Pero lo inolvidable es la discusión entre los técnicos, y Mohamed por fin reveló la razón de la pelea que se dio al minuto 75.

"Pasó que me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a ´Mohamed´ Salah, y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y se burlaba como que era un maricón. Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura", reveló El Turco al medio argentino Enganche.

Y agregó: "Si tengo que decir que le dije, ni me acuerdo, porque pensé, si lo puteo en inglés, no soy yo mismo. Así que me parece que le dije la concha bien de tu madre, a quién te comiste p... Me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes, pero me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro", mencionó Mohamed.

