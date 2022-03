"Antonio Margarito pudo matarme con sus yesos", confesó Mayweather

Floyd Mayweather puso fin a las especulaciones y confesó por qué nunca se atrevió a enfrentar en el ring al mexicano Antonio Margarito, a pesar de que éste insistió por mucho tiempo.

Esto, luego de que Money revivió la polémica que causó el mexicano en 2009, cuando la Comisión Atlética de California lo suspendió un año porque encontraron en su vendaje una sustancia parecida al yeso, previo a la pelea que sostuvo en su momento ante Shane Mosley.

Por ello, Mayweather se consideró un afortunado de no enfrentar a Antonio Margarito, debido a que lo pudo haber lastimado por los "yesos" que cargaba en sus vendajes.

"Antonio Margarito decía una y otra vez que yo le tenía miedo. Estaba presionando, y quería pelear tanto, porque le estaba ganando a los peleadores con guantes cargados (con 'yeso'), así que me alegro que Dios no dejó que esa pelea se diera", dijo Money en entrevista con Fight Hype.

Money consideró que recibir golpes con guantes "cargados" pudo implicar un riesgo en su vida; no obstante, afirmó que jamás tuvo miedo de enfrentar a Margarito arriba del ring.

"Porque no sabes qué tipo de efecto habría tenido en mí. Esos (golpes) habrían causado estragos después de que mi carrera boxística hubiera terminado. Él pudo terminar matándome en el ring, no sabes lo que podría pasar. Así que a veces tienes ciertas señalas (para enfrentar o no a peleadores), nunca le tuve miedo y en ese momento en particular no tenía sentido que peleáramos", sostuvo.