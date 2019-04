Angélica Fuentes responde y revela estado de salud de Jorge Vergara

REDACCIÓN 24/04/2019 11:24 a.m.

Angélica Fuantes, exesposa de Jorge Vergara publicó un comentario en redes sociales que ha desatado la polémica una vez más sobre el posible estado de salud del propietario de Chivas.

El domingo de Pascua pasado, Fuentes compartió en su cuenta de Instagram imágenes de ella y sus dos hijas recogiendo huevos, una tradición muy arraigada en Estados Unidos.

En uno de los comentarios, una usuaria escribió: "Yo no podría vivir tranquila sabiendo que le hice daño a una persona al grado de envenenarlo para quedarse con todo y robar al padre de mis hijos, ppppffff, que Dios le perdone".

Dicho comentario se refiere al supuesto grave estado de salud en el que se encuentra Vergara Madrigal, dueño de Grupo Omnilife.

Angélica, quien estuvo casada con Vergara de 2008 a 2015 y con quien tuvo dos hijas, respondió casi de manera inmediata al comentario: "Me da tristeza la gente con el corazón manchado de intrigas, que vierte comentarios sin saber la verdad. Lo que deberías hacer es pedir por las personas que están en la última etapa de su vida, aquellas que no tuvieron en valor de decir la verdad, aquellas que no les importó destruir personas y a sus propias familias, aquellas que abandonaron a sus hijos y se escudaron con ellos para seguir siendo la víctima, por su falta de valor".

"Aquellas personas que eligieron el dinero por encima de su propia luz y amor. Pídele a Dios qué a esas personas, les perdone todo el daño que han hecho por sus mentiras, por el odio, venganza y coraje que albergan en su corazón por su falta de integridad. Que Dios les permita descansar en paz", posteó Fuentes.

Con esta sorpresiva respuesta, la empresaria parece confirmar que el estado de salid de Vergara es delicado y que sus hijas Valentina y Mariaignacia, no mantienen contacto con él.

¿En dónde está Jorge Vergara?

Hace un par de semanas el periodista Mauricio Ymay aseguró en ESPN que el dueño del Club Deportivo Guadalajara y de la empresa de suplementos alimenticios se encontraba hospitalizad en las que podrían ser "sus últimas horas", desde entonces no ha dejado de especularse respectado a su verdadero estado de salud.

