Ángel Reyna sobre los salarios de jugadores de Liga MX: "No es mucho"

Uno de los temas más frecuentes cuando se habla del futbol mexicano, es precisamente lo bien pagado que es el jugador en la Liga Mx. Sin embargo, Ángel Reyna, exfutbolista de América, Chivas, Toluca, entre otros, desmintió está versión.

"A veces yo he comentado que hay jugadores que ganan de 60 a 500 mil pesos y se les hace un montón y realmente no es tanto, porque si lo divides después en lo que no cobra, en lo que se lesionó y en lo que ya no juega, pues ya no le alcanza", comentó Reyna para el programa Muy Fuera de Lugar que conduce el youtuber Werevertumorro.

Asimismo, el polémico atacante aseguró que la vida después del futbol es más difícil económicamente para los futbolistas.

"Solamente el cinco por ciento de los jugadores, hablando en México ganan mucho dinero como para vivir después de retirarse, los demás no. Es desafortunado porque realmente la carrera es corta y tienes que ahorrar y hacerte de cosas".

Finalmente, Ángel Reyna calificó como uno de los momentos más emblemáticos dentro de su carrera cuando firmó contrato con Chivas.