Ángel Reyna señala que Bravo y Chepo de la Torre le robaban a Vergara

El exjugador de las Chivas, Ángel Reyna, desató la polémica luego de revelar un acuerdo que tuvieron Omar Bravo, Néstor y José Manuel de la Torre, para quedarse con los premios que Jorge Vergara le otorgaba al equipo.

De acuerdo a Milenio, en una entrevista a través de Instagram Live para "Historia Chivas", el delantero acuso al ahora futbolista de Leones Negros y los exdirectivos del Rebaño Sagrada, robaban dinero al no entregar los premios correspondientes a los jugadores.

"Le demostré a Jorge que ellos le habían robado y a los jugadores también les robaron los premios que se ganaban los jugadores, mis compañeros en ese entonces. Porque, ojo lo quiero decir a la gente que está como aficionado, yo llegué con mi contrato y yo tenía mis premios, que eso normalmente no se ve en el futbol, pero así fue mi acuerdo y los demás tenían otros premios y los premios que no les pagaron a muchos compañeros se los quedaron entre Néstor de la Torre, Chepo de la Torre y Omar Bravo, que hicieron un acuerdo entre ellos. Yo lo sabía pero no eran mis premios, el señor Jorge lo supo".

Angel Reyna asegura que Néstor de la Torre, "Chepo" de la Torre y Omar Bravo le robaron dinero a Jorge Vergara y a los jugadores. pic.twitter.com/TeAxqbr0Td — Luis Leyva (@luisleyva10) April 7, 2020

Reyna también señaló que aunque Jorge Vergara siempre intentó lo mejor por el equipo, los hermanos de la Torre lo impedían por no hacer bien su trabajo.

"Lo que pasa es que no servían las buenas intenciones de Jorge, si los que realmente tenían que trabajar no lo hacían. Sus intenciones siempre fueron buenas, invirtió en refuerzos cuando la afición lo pidió; hizo el estadio y él se echó el equipo al hombro, Jorge no se rodeó de la gente correcta. Néstor y Chepo de la Torre se fueron de Chivas sin triunfos pero sí con dinero".

(Daniela Muñoz)