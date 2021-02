Andy Ruiz y otras grandes sorpresas en la historia del box

Esta semana Andy Ruiz Jr. enfrentará a Anthony Joshua en Arabia, en pelea en la que pondrá en juego sus títulos de peso completo. Es la revancha del combate de junio de este mismo año, en el que el mexicano derrotó por TKO (knockout técnico) al entonces invicto campeón del mundo, en una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. Ruiz llegó a esa pelea como “víctima” de Joshua, de hecho, él no estaba programado para enfrentar al británico, pero por diversas circunstancias (dopaje del retador original, boxeadores que consideraron que el pago ofrecido para enfrentar a Joshua era bajo, etc.) le llegó la oportunidad y la aprovechó plenamente.

A raíz de eso, me di a la tarea de seleccionar las 10 más grandes sorpresas del boxeo (dejando fuera las de la primera mitad del siglo pasado) para ver que fue de los peleadores involucrados en ellas. El objetivo es ver si esos boxeadores que sorprendieron al mundo tuvieron una buena carrera después de dar la sorpresa o si resultaron ser “flor de un día”. Vale la pena mencionar que las peleas elegidas corresponden en general a los pesos pesados o a los boxeadores más reconocidos mundialmente, simplemente porque son las que tuvieron más reflectores.

Sin un orden en particular, estos son los combates y lo que sucedió con la carrera de los vencedores.

Buster Douglas vs. Mike Tyson 1990

Considerada la mayor sorpresa de la historia, en donde Tyson era favorito en las apuestas 42 – 1. “Iron” Mike llegaba invicto después de 37 peleas y era virtualmente un asesino en el ring, un boxeador con una pegada y furia nunca antes vista. Douglas era el séptimo clasificado (Tyson era considerado el mejor boxeador libra por libra del momento) pero no parecía estar a la altura de la contienda. Buster Douglas aguantó los ataques de Tyson y poco a poco fue tomando control de la pela hasta noquear al campeón en el décimo round.

¿Qué pasó con Buster Douglas? Perdió el título en la primera defensa del mismo, cayendo ante Evander Holyfield (un gran boxeador). Disputó diez peleas más, ganando ocho de ellas. No volvió a pelear por un campeonato del mundo.

Tyson Fury vs. Wladimir Klitschko 2015

Es considerada una sorpresa porque Klitschko llegaba a la pelea siendo campeón durante los últimos 10 años (el segundo reinado más largo de la historia de los pesos pesados) y aunque Fury estaba muy bien clasificado se pensaba que el ucraniano era aún muy superior al resto de los peleadores de peso completo. Le pelea se resolvió por decisión unánime.

¿Qué pasó con Tyson Fury? Se ha mantenido invicto y es considerado uno de los mejores Pesos Completos de la actualidad. Se cocina una pelea en 2020 contra Deontay Wilder, en lo que sería uno de los mejores platillos del año.

Muhammad Alí vs. George Foreman 1974

Foreman había llegado al combate como favorito 7 a 1. Fue una pelea en la que parecía tener todo bajo control, después de siete rounds de golpeo incesante sobre Alí, que estuvo contra las cuerdas, arropado, aguantando golpes y desgastando al campeón … en el octavo, contragolpeó, sorprendió a Foreman y lo noqueó. Esta puede haber sido la más grande victoria en la leyenda de Muhammad Alí.

¿Qué pasó con Alí? Peleó por siete años más, culminando una carrera tan espectacular que aún se le considera “El más grande”. Solo eso.

Hasim Rahman vs. Lennox Lewis 2001

El británico Lewis era amplio favorito ante el norteamericano, 20 – 1 en las apuestas, pero su preparación dejó mucho que desear, enfocado en negociar una futura pelea con Tyson así como en su breve participación en una película, dejó de lado el entrenar en un sitio con altura similar a la de Brakpan (Sudáfrica) y no llegó en su mejor forma a la pelea. En el quinto round fue noqueado por un Rahman que había llegado como apenas el noveno mejor peso completo del mundo.

¿Qué pasó con Rahman? Por contrato tuvo que dar la revancha inmediata a Lewis, que siente meses después de ser sorprendido noqueó fácilmente a Rahman en cuatro rounds. Ganaría 15 peleas más en su carrera (por siete derrotas), incluso ganando un campeonato mundial aunque lo perdió muy pronto.

Frankie Randall vs Julio César Chávez 1994

El norteamericano no fue catalogado por la revista The Ring (1) como uno de los mejores peleadores de su peso en 1993 y enfrentaba al invicto en 90 peleas Julio César Chávez. El mexicano había peleado tan solo un mes antes pero tomó la pelea porque parecía podía ser a modo. Randall con su estilo defensivo mantuvo a raya a Chávez hasta tirarlo a la lona en el round 11 (primera vez que Julio César caía en su carrera) ganó por decisión dividida en 12 rounds. A Chávez le bajaron dos puntos durante el combate por golpes por debajo del cinturón y fueron cruciales en el resultado.

¿Qué pasó con Randall? Se ordenó la revancha ante Julio César y perdió en una controvertida decisión al pararse la pelea por un choque de cabezas. Aunque después de las peleas con Chávez ganó otro título, el final de su carrera fue triste, perdiendo 15 de sus últimos 21 combates.

Leon Spinks vs. Muhammad Alí 1978

El gran campeón decidió enfrentar a un joven Spinks, que había ganado la medalla de oro en el boxeo olímpico tan solo dos años antes, Spinks tenía en su palmarés tan solo siete peleas profesionales y era víctima segura (1 a 10 en las apuestas) pero sorprendió a todos al ganar por decisión dividida. Fue la única ocasión en la que Alí perdió una pelea siendo campeón mundial. Por la poca experiencia de Spinks, esta podría ser una sorpresa mayor a cualquier otra.

¿Qué pasó con Spinks? En la revancha perdió el cinturón ante Alí por decisión unánime. El resto de su carrera fue bastante gris y aunque disputó dos peleas más por títulos mundiales (perdiendo ambas) terminó con un récord de 26 victorias y 17 derrotas (3 empates).

Corrie Sanders vs. Wladimir Klitschko 2003

Al cierre del 2002 el sudafricano Corrie Sanders no figuraba entre los 10 mejores peleadores de peso completo del mundo pero recibió la oportunidad de pelear ante el campeón mundial Klitschko. Sanders había tenido muy poca actividad en los últimos dos años pero fue designado retador, y vaya que aprovechó su oportunidad al noquear al ucraniano en tan solo dos episodios.

¿Qué pasó con Sanders? Su siguiente pelea fue ante el hermano mayor de Klitschko (Vitali), buscando el cetro del CMB pero fue derrotado en 8 rounds. Solo sostendría cuatro peleas después de esta, perdiendo una de ellas.

Sugar Ray Leonard vs. Marvin Hagler 1987

Es difícil imaginar como es que una figura como Leonard, un histórico del boxeo, haya podido ganar una pelea catalogada como una de las grandes sorpresas de la historia pero cuando enfrentó a “Maravilla” Hagler se conjuntaron dos circunstancias que predecían que éste último ganaría por paliza: 1) Hagler era considerado el mejor boxeador del mundo en ese momento y; 2) Leonard venía de tres años sin pelear. Al momento de intercambiar golpes esa diferencia no se notó en el cuadrilátero y Sugar Ray se alzó con una decisión dividida, en medio de enorme polémica.

¿Qué pasó con Leonard? Por principio de cuentas, no debió haber seguido peleando pues corría el riesgo de quedar ciego, pero aún así disputó cinco peleas más … ya no se esperaba mucho de él dado que sus mejores años habían quedado atrás. Es uno de los más grandes que ha habido.

Evander Holyfield vs. Mike Tyson 1996

Esta pelea se retrasó varios años debido a problemas de cada uno de los boxeadores: Holyfield fue diagnosticado con un problema cardíaco … Tyson estaba tras las rejas. Cuando finalmente se pudo realizar, la realidad de ambos peleadores no podía ser más distinta: Tyson venía acumulando aplastantes victorias y parecía ser el de antes … Evander Holyfield se pensaba que estaba acabado. Se pronosticaba una paliza … y si hubo una, pero fue Holyfield quien la propinó, dominando desde el inicio y hasta que la pelea fue detenida en el round 11.

¿Qué pasó con Holyfield? Todavía peleó cinco años más, con resultados mixtos, incluyendo victorias y derrotas contra los mejores peleadores de peso completo de su época.

Hemos dejado para el final la pelea de Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua, la cual se llevó a cabo en junio de este año, con la resonante victoria de Ruiz. Como sabemos, fue una de las mayores sorpresas que ha habido, con el mexicano desfavorecido en las apuestas en algún momento hasta 1 – 24 … nunca se le concedió que tuviera oportunidad, lo cual hizo legendario su triunfo. Joshua no esperaba un combate tan duro, en el que fue derribado en cuatro ocasiones, una auténtica paliza.

Veamos para cado uno de estos boxeadores que dieron una gran sorpresa, cuál era su récord al llegar al combate mencionado y cuál fue el posterior (2):

Como puede apreciarse, el único de estos peleadores que ha mantenido un récord igual o mejor que el que tenía al momento de dar la sorpresa es Tyson Fury, de quien comentamos que lo sorpresivo fue la derrota de Klitschko por su récord, más que por enfrentar a un boxeador que no hubiera hecho méritos.

Muhammad Alí tiene un lugar aparte y su récord final no luce tan positivo porque extendió demasiado su carrera y al final de la misma tuvo varias derrotas. Sugar Ray Leonard regresó después de años de retiro.

La conclusión que se aprecia aquí es que en general los boxeadores que han dado una gran sorpresa no han podido darle continuidad a su triunfo y desarrollar una gran carrera.

Otro dato importante a revisar es que lugar ocupaban en la clasificación mundial (de acuerdo a la revista The Ring) estos peleadores en el año previo a su pelea:

· Buster Douglas = 7

· Tyson Fury = 3

· Muhammad Alí = 2

· Hasim Rahman = 9

· Frankie Randall = No clasificado

· Leon Spinks = 9

· Corrie Sanders = No clasificado

· Sugar Ray Leonard = No clasificado

· Evander Holyfield = 5

· Andy Ruiz = No clasificado

Los dos mejores clasificados, Fury y Alí, siguieron con carreras muy exitosas. Los boxeadores peor calificados o simplemente no incluidos en los primeros 10, en general no lo hicieron bien después de su victoria, perdieron rápidamente el título que habían ganado y/o tuvieron un récord muy poco notable, o incluso negativo, el resto de sus carreras.

Andy Ruiz en el 2018 no fue rankeado por The Ring, en 2017 fue séptimo del mundo y en 2016 el noveno. Esperemos que pueda ser la excepción a los casos de boxeadores no clasificados entre los primeros diez o aquellos que no estaban en los primeros sitios. La historia de boxeadores sorpresa no rankeados entre los mejores del mundo no parece arrojar una predicción positiva para Ruiz.

Hay factores en favor y en contra de Andy Ruiz en relación a su pelea anterior con Joshua.

En lo positivo, ha tenido mayor tiempo de preparación lo cual le permitirá llegar en mejor forma física y tener más estudiado a Joshua, también creo que lo psicológico puede jugar a su favor si la pelea se empieza a alargar, por las dudas que podrían empezar a invadir la mente del británico … un tema no menor es que Ruiz tiene aguante y una gran pegada por lo que en el intercambio puede salir airoso.

En contra tendrá el que ahora no será una sorpresa para Anthony Joshua, seguramente lo tendrán mejor estudiado, si hubo exceso de confianza del británico en su pelea anterior, ahora no será el caso, y el factor más importante es el mismo Joshua, que es un excelente boxeador.

Va a ser una pelea muy dura. La historia de las sorpresas en el boxeo no parece estar del lado de Andy Ruiz Jr. pero su récord de victorias y derrotas podrían ser señal de que es mejor peleador que la mayoría de los que han sorprendido al mundo. No veo con mucho optimismo el combate pero espero estar equivocado y que el mexicano salga con el puño en alto y pase de ser una sorpresa a un gran campeón en la máxima división del boxeo.