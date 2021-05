Andy Ruiz triunfa en su regreso al vencer a Chris Arreola por decisión

Andy Ruiz derrotó a Chris Arreola en su regreso al ring. Destroyer se llevó el triunfo tras doce rounds por decisión unánime.

Andy Ruiz vs Chris Arreola EN VIVO Round x Round

¡Andy Ruiz se lleva la pelea ante Chris Arreola! Destroyer triunfa en su regreso al boxeo por decisión unánime en un intenso combate

Round 12: ¡Se acabó! Andy Ruiz siempre para adelante, Chris Arreola intentó conectar pero Andy Ruiz esquivó los golpes. Cierre explosivo y nos vamos a las tarjetas

Round 11: Andy Ruiz aprovecha el cansancio de Chris Arreola y lanza un par de combinaciones

Round 11: ¡Andy Ruiz mantiene la distancia y controla a Chris Arreola!



Round 10: Buena combinación de golpes de Andy Ruiz, Arreola muestra más su cansancio

Round 9: En los últimos momentos del round, Andy Ruiz conecta a Chris Arreola en el rostro

Round 9: ¡Andy Ruiz ya castiga el rostro de Chris Arreola!



Round 7: Andy Ruiz sigue mostrando más ritmo en la pelea y va al frente

Round 7: ¡Andy Ruiz es el único que va hacia el frente! Arreola luce fundido.



Round 6: Andy Ruiz comienza a conectarse con la pelea con una combinación de jab y gancho izquierdo

Round 6: ¡Andy Ruiz no baja el ritmo ante un Arreola que ya ataca menos!



Round 5: Andy Ruiz insiste con golpes al cuerpo de Arreola y mantiene distancia con el jab, pero por fin aparece su izquierda

Round 4: Round 4: Andy Ruiz se ve un poco lento pero comienza a reaccionar en un gran combate ante Arreola

Round 3: Lluvia de golpes de ambos peleadores y Andy Ruiz estuvo a nada de volver a terminar en la lona

Round 2 : Andy Ruiz castiga a Arreola y suelta una poderosa derecha. Arreola impacta en la cara a Destroyer y también cae a la lona

Primer Round: Andy Ruiz usando jab y muestra buen movimiento de cintura y combinación poderosa contra Arreola

¡Inicia la pelea! El esperado regreso de Andy Ruiz ante Chris Arreola

Andy Ruiz y Chris Arreola ya están arriba del ring para el combate

Andy Ruiz ya se prepara con su hijo previo a la pelea

Andy Ruiz is keeping things light in the locker room having some fun with his son ?? @Andy_destroyer1



Así fue el pesaje de Andy Ruiz y Chris Arreola

