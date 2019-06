Andy Ruiz: "En un momento perdí todo"

REDACCIÓN 11/06/2019 04:14 p.m.

El boxeador mexicano Andy Ruiz está de visita en México para mostrar sus títulos como Campeón Mundial de peso Pesado. Tras asistir con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el pugilista mexico-estadounidense habló sobre el gran recibimiento que le han dado los mexicanos y recordó que los sueños sí se cumplen.

"Estamos muy felices y emocionados de que hicimos historia, trajimos los cinturones para México. Y todos los que piensan que no pueden hacer nada, si se puede, mírenme a mí, un gordito que pensaba que no era posible, pero sí es, entrenando duro, soñando. Muchas gracias a todos", señaló Ruiz Jr.

"Destroyer" confesó que su padre y el boxeo le salvaron la vida, hace un año se quería retirar porque no tenía dinero para entrenar y llegó a no tener dónde vivir, algo que lo motivo a entregar todo en su combate ante Anthony Joshua, para no padecer más, tal y cómo se lo dijo a su mamá.

En un momento perdí todo por los malos pasos que di; en California con mis amigos tomé malas decisiones, que no quiero decir; por eso le eché más ganas, me dio más hambre, no quería vivir en las calles, quería vivir mis sueños", confesó Andy.

Pese a que los pronósticos estaban en su contra y que el primero en caer en la lona fue él, Andy aseguró que "Me levanté porque soy un guerrero como los mexicanos".

"Todos me decían que no iba a ganar, no iba a hacer nada, que estaba gordito, que comía mucho, y no sé qué, pero era mi sueño y lo logré", comentó el boxeador mexicano.

Durante la conferencia de prensa le fue otorgado un cinturón especial de la CONABOX.

La revancha ante Anthony Joshua se está cocinando, y Ruiz quiere mantenerse cómo el histórico campeón.

"Mi Máximo sueño era hacer historia, pero ahora no los quiero perder, quiero ser campeón del mundo por años", confesó, "Destroyer".

