Andy Ruiz, echado a perder por la fama y el dinero, acusa exentrenador

Andy Ruiz enamoró a México cuando en 2019 venció de forma sorpresiva a Anthony Joshua para convertirse en campeón mundial de peso pesado. Sin embargo, Destroyer se dejó llevar por la indisciplina, las fiestas y las malas compañías, que lo ha alejado de volver a la cima del éxito.

Andy Ruiz ha dejado a Eddy Reynoso y el Canelo Team, y ahora tendrá un nuevo entrenador, el tercero desde que derrotó a Anthony Joshua y sin poder regresar al triunfo o a la búsqueda de el campeonato mundial.

Tras revelarse su salida del Canelo Team, su exentrenador Manny Robles reveló cómo fue la dura separación de Andy Ruiz asegurando que si Destroyer hubiera asimilado mejor el éxito, pudo haber logrado un

"Cuando se corona campeón yo ya no lo volví a ver en tres meses", confesó Robles en entrevista para Un Round Más mientras Marco Antonio Barrera le preguntaba si Ruiz "se tiró a la party duro", a lo cual asintió el exentrenador.

"Después de que ganó el campeonato mundial le cambió la vida de la noche a la mañana, fueron millones de dólares, la fama, la fiesta... Todo se le vino encima. Lastimosamente no lo supo manejar", aseguró.

Robles reveló que Ruiz fue el principal culpable de perder en la revancha ante Joshua.

"Gana el título, se va a su casa, yo a la mía, y ya no lo veo hasta que fuimos a la Ciudad de México para ver al presidente (Andrés Manuel López Obrador). Fueron tres meses que no lo volví a ver hasta que hace la preparación para la segunda de Joshua.

"Sugerí hacer la preparación en Guadalajara, quiero pensar que nos dio resultado que estábamos todos juntos. El problema fue que tuvimos que regresar a Los Ángeles y al hacerlo ya no tenía rienda, ya no tenía control. Lastimosamente cada quien se iba a su casa, ya no lo veía".

Tras la derrota ante Anthony Joshua en donde perdió los cinturones de peso pesado, el papa de Andy Ruiz le llamó para anunciarle que ya no sería su entrenador.

"Hablaba con él, le decía 'hay que dejar el legado'. A Andy Ruiz no solamente fue el hecho de ganarle a Joshua, sino que también hizo soñar a la gente. Vimos a un gordito, y si él pudo, por qué no puedo yo", complementó.

(dmv)