Ana Lago desmiente la denuncia de Elsa García y acusa a otro entrenador

La gimnasta Ana Lago, medallista por México en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, criticó las denuncias hechas por su excompañera Elsa García, quien denunció maltratos en contra de los entrenadores franceses Eric Demay y Cecil Demay.

La exconcursante del Exatlón consideró en un video que publicó en Facebook, que García tenía favoritismo del antiguo entrenador y que por tal motivo sintió el cambio con los entrenadores.

"Por primera vez en tres ciclos olímpicos tuvimos un ciclo, claro, justo, honesto o decisiones de dedazo, todo fue con claridad y honestidad... Sobre las acusaciones de mi compañera Elsa García, mostrándose como víctima durante el proceso selectivo donde tuvo igualdad de oportunidad y mostrando un video que tiene alrededor de seis o siete meses de antigüedad, manipulando y haciéndoles ver lo que ella quiso que viera. En lo personal me atrevo a decir que los entrenadores Demay siempre se pararon frente a nosotros con profesionalismo", señaló Lago.

La gimnasta también señaló que en dos de tres ciclos olímpicos fue compañera de Elsa García, de quien dijo que presenció consideraciones del exentrenador Antonio Martínez Barraza.

"Mientras todas dábamos el 100 por ciento con dolores y molestias, ella si se sentía mal o no quería entrenar simplemente no lo hacía. Cuando un deportista está acostumbrado a las consideraciones y hacer lo que él desea, cuando se le pide un esfuerzo mayor igual que a todos los demás es entendible que como no está acostumbrado lo vea como una carga de trabajo. Es triste ver que personas que solo brindaros apoyo para logar un objetivo en común son afectadas por personas que siempre han sido protegidas y que jamás han sido sancionadas. Como cuando Antonio Martínez Barraza estaba al mando de la Selección", añadió la gimnasta.

Ana Lago detalló los maltratos de los que fue víctima y las injusticias de las que fue partícipe a manos del extrenador Antonio Martínez Barraza.

"Durante muchos años fui víctima y lamentablemente participé en injusticias en la gimnasia mexicana cuando mi exentrenador Antonio Martínez Barraza estaba al frente de la Selección, lamentablemente no te das cuenta de las cosas, estás atrapada como en una burbuja donde te hacen ver las cosas que ellos quieren que veas, recibía agresiones verbales y psicológicas por parte de dicho entrenador y de una de las compañeras de gimnasia donde su finalidad era derrumbarme, haciendo de mis entrenamientos un infierno... mencionándome en repetidas ocasiones que esa medalla de oro no la merecía yo, que esa medalla pertenecía a Elsa García", finalizó la medallista panamericana.

