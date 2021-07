Ana Guevara se retiró señalando corrupción en la Conade; hoy repite la historia

Ana Gabriela Guevara ha sido señalada por deportistas y periodistas como una de las peores dirigentes en la historia de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade),

Las polémicas, la falta de apoyo a los deportistas y los señalamientos de corrupción han sido el día a día de Ana Guevara y su administración, que ha afectado el camino de los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La directora de la Conade ha sido una gran decepción, pues ella al ser una exatleta y medallista olímpica parecía ser la salvadora del deporte mexicano. Los atletas tenían sus esperanzas en ella porque parecía que ella los entendería, los apoyaría y sabría cuáles son sus necesidades.

Ana Gabriela Guevara repite la historia; se retiró acusando a la Conade de corrupción

Ana Guevara, plata en los 400 metros lisos de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 anunció su retiro de las pistas en 2008. De acuerdo a El País, lo hizo cuatro meses después de haber denunciado presuntos actos de corrupción en el deporte mexicano.

Guevara señaló a la Conade y aseguró en la conferencia en donde anunció su retiro:

"son muchos años de impunidad".

El caso de Ana hace 13 años, se repitió con la situación de Paola Espinosa, quien quedó fuera de Juegos Olímpicos y en un video decidió evidenciar la administración de Guevara, la cual en un principio había respaldado.

De acuerdo a El País, cuando Ana Guevara ganó su cuarto lugar en los Mundiales de Osaka 2007, amenazó con no asistir a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en caso de que no hubiera cambios en la dirección de la Federación Mexicana de Atletismo. La respuesta fue un sinfín de críticas, y la situación la llevó a romper con el entonces director de la Conade, Carlos Hermosillo, a quien ella había impulsado en el cargo.

"Me siento consternada, me siento ofendida, lo poco de hambre que me quedaba se acabó después del mundial de Osaka, cuando tuve acceso a la información y pude tener pruebas para denunciar antes".

La retirada de Guevara llegó ante su denuncia por la falta de apoyo de la Federación Mexicana de Atletismo y a su entonces presidente, Mariano Lara, por haber dejado a su suerte a los atletas mexicanos en el Mundial de Osaka.

Paola Espinosa vs Ana Guevara

Guevara se retiró en 2008 en las mismas condiciones en las que Paola Espinosa, quien ya no llegó a sus quintos Juegos Olímpicos, denunciando la corrupción en la Conade, la falta de apoyo y un rompimiento con el dirigente.

Paola Espinosa, histórica clavadista y medallista olímpica, acusó de la Conade como la culpable de quitarle su plaza olímpica en Tokio 2020 por no respaldarla más y negarse a subir una carta a sus redes sociales para demostrar su apoyo a las autoridades deportivas mexicanas.

