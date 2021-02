Ana Guevara niega publicación de revista francesa tras toma de protesta como directora de la Conade

“Jamás me pondría en contra de la @F1 “.- @AnaGGuevara



??No está en el presupuesto de la @CONADE



?? Nunca dije que estoy en contra



??Me encantan los coches



?? Jamás me pondría en contra de un evento que le ayuda al país @record_mexico pic.twitter.com/v3WhtPrMCB