Ana Guevara niega publicación de revista francesa tras toma de protesta como directora de la Conade

La medallista olímpica de Atenas 2004, Ana Gabriela Guevara, asumió de manera oficial el cargo de directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con lo cual pasa a la historia como la primera mujer en dirigir dicho organismo.

Durante la ceremonia llevada a cabo en el salón Simón Bolívar de la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la exsenadora sonorense rindió la protesta ante el subsecretario de Educación Media Superior, Gilberto Guevara Niebla.

Previo a su nombramiento, la revista francesa AutoHebdo, publicó una entrevista en donde supuestamente Guevara aseguró que hubo sobornos y corrupción con el regreso de la Fórmula 1 a México.

Sin embargo, Ana Gabriela Guevara rechazó las declaraciones publicadas por dicha revista.

"No tengo nada que decir porque yo no las hice", aseguró la ex atleta después de su toma de protesta como titular de la Conade.

En la publicación, Auto Hebdo citó a Guevara: "En México hay cosas más importantes; una gran parte de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Corrupción y sobornos permitieron que el Gran Premio regresara a la Ciudad de México".

La nueva directora de la Conade negó tomar acciones legales en contra de la revista, ya que no tiene "nada que decir" al respecto.

"Jamás me pondría en contra de la @F1 ".- @AnaGGuevara



??No está en el presupuesto de la @CONADE



?? Nunca dije que estoy en contra



??Me encantan los coches



?? Jamás me pondría en contra de un evento que le ayuda al país @record_mexico pic.twitter.com/v3WhtPrMCB — Jocelin Flores (@Jocelinflores) 13 de diciembre de 2018

