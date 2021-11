América y Chivas preparan un intercambio que sacudiría la Liga Mx

Chivas comienza la planeación de cara al Clausura 2022, y por ello la comitiva encabezada por Ricardo Peláez empieza a analizar refuerzos; incluso ya se habla de una negociación en concreto que generaría estruendo en la Liga MX.

De acuerdo con información de Carlos Reynoso, una fuente cercana reveló el interés del Guadalajara por incorporar a Sebastián Córdova de las ´Águilas´ del América, a cambio de que Uriel Antuna pase al conjunto ´Azulcrema´.

??EXCLUSIVA??



Atención aficionados de Chivas y América: El siguiente torneo podríamos ver a Uriel Antuna como nuevo jugador del América y Sebastián Cordova pasaría a las Chivas.



— Carlos Reynoso (@DeportesKC) November 27, 2021

Hasta el momento no ha surgido información oficial que pueda asegurar que esta negociación está por darse, lo que es un hecho es que tanto Antuna como Córdova no atraviesan su mejor momento, y por ello la especulación sobre un posible cambio no suena descabellado.

Él ´Brujo´ Antuna arribó a Chivas en 2020, y desde entonces ha disputado 64 partidos con un total de seis goles y nueve asistencias. En el presente torneo jugó 14 partidos en la temporada regular, mientras que en la reclasificación sumó solamente 15 minutos.

Por su parte, Sebastián Córdova se encuentra en competencias con América en los cuartos de final, teniendo hasta el momento 13 partidos jugados de temporada regular, de los cuales en nueve ha sido titular, además de registrar tres anotaciones.