América y Chivas, los equipos que no quieren prestar jugadores al Tri

Luego del empate con Cruz Azul, el director técnico del América comentó enfurecido acerca del programa de la Selección Mexicana. Miguel Herrera arremetió en contra de la concentración de Gerardo Martino debido a que Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez y Sebastián Córdova regresaron agotados de sus entrenamientos en el CAR.

Con dicho esfuerzo en las preparaciones del Tri, Memo Ochoa presentó una molestia en el calentamiento previo al encuentro ante la máquina cementera, razón por la cual Óscar Jiménez salió de titular.

Miguel Herrera molesto por prestar jugadores a la Selección Mexicana, critica los llamados del Tata Martino.

“Por eso no quiero prestar jugadores a la Selección, porque son fechas muy importantes para nosotros y para ellos no es Fecha FIFA. Memo viene fundido, ellos no están preocupados por la chamba de nosotros, así que yo no me debo preocupar por ellos (Selección Mexicana). Estoy molesto porque nos entregan a los jugadores y ahora hay que tratar de recuperarlos”, comentó el ‘Piojo’ al término del encuentro.

Asimismo, Herrera dice entender la exigencia que tiene Martino con el Tri debido a que fue técnico años atrás, pero durante su estadía en la selección no regresó jugadores tocados en lo físico.

Además del América, Chivas es otro de los clubes molestos debido a las concentraciones del ‘Tata’ Martino. Al ser uno de los equipos bases de la Selección Nacional, el rebaño sagrado no muestra su mejor momento a mitad del Torneo Guard1anes 2020. Por esta razón, el conjunto solicita no prestar a todos sus jugadores convocados para la gira europea a principios de octubre.

#Chivas pedirá a la Dirección de Selecciones que solo convoque a Sepúlveda contra #Holanda.



Acompáñanos en #MarcajePersonal

De acuerdo con el diario Récord, el Guadalajara negocia con la Federación para que únicamente vaya un miembro de los convocados, que son Uriel Antuna, José Juan Macías, Alexis Vega, Tibu Sepúlveda o Fernando Beltrán.

“Chivas negocia con la Dirección de Selecciones para que solamente uno de sus jugadores vaya a la gira por Holanda. Parece que será Sepúlveda el elegido”, comentó David Medrano a través de sus redes sociales.

(Por: Mariana Aguilar)