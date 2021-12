Álvaro Dávila y los problemas que han surgido en Cruz Azul con Romo y Orbelin

La relación entre directiva y jugadores en Cruz Azul parece que poco a poco se va complicando, esto debido a que no han podido llegar a un acuerdo para renovar los contratos de distintos jugadores, y a su vez, el club no acepta vender a algunos elementos al exterior; incluso, Álvaro Dávila, Presidente Ejecutivo del club, calificó de "insulto" las ofertas que han llegado de equipos europeos por jugadores, caso concreto de Luis Romo.

"Se me hace un insulto las ofertas que han llegado, un insulto para el mismo jugador, y el jugador no lo toma así. Si ellos sienten que no los merecemos en México, y que son jugadores internacionales, llega una oferta que es de risa, no entiendo cómo ellos pretenden hacer una carrera con un club que ni siquiera los está valorando", comentó Dávila en entrevista para Fox Sports.

A Luis Romo le queda un año de contrato, y por lo tanto en caso de que no llegue a un acuerdo con el club para una renovación, el mediocampista mexicano podría empezar negociar con cualquier otro equipo en los siguientes 6 meses, y marcharse libre cuando acabe su vinculo, tal y como sucedió con Orbelin Pineda.

Orbelin Pineda se mantiene a la espera

Si bien, Orbelin Pineda ya ha llegado un acuerdo para incorporarse con el Celta de Vigo de la liga de España, el fichaje aún no se ha podido oficializar debido a que el equipo no cuenta con plazas de extranjero disponibles, por lo que tendrían que esperar a que se desocupe un para poder inscribir al atacante mexicano.

"Los plazos y las fechas (de la llegada de Orbelin) son cosas de Felipe Miñambres (director deportivo), pero es cierto que hay que esperar a tener la plaza de extranjero para poder registrarlo" señaló Carlos Mouriño, presidente del equipo español a La Voz Galicia.

Hasta el momento, Cruz Azul ya liberó a Orbelin Pineda, sin embargo, el jugador se mantiene entrenando en las instalaciones del club en lo que se resuelve dicha situación.