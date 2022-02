Álvaro Dávila a Orbelin y Romo: "Ni que fueran CR7 o Messi que sí ganaron todo"

A Álvaro Dávila le pareció poco convincente el argumento de "dar un titulo y no tener deuda"

Álvaro Dávila ha sido uno de los hombres más sonado en Cruz Azul en las ultimas semanas, pues el directivo ha sido una parte fundamental para la reestructuración de plantel que está viviendo la máquina en este Clausura 2022. A pesar de las recientes incorporaciones del equipo, las salidas de elementos como Orbelin Pineda al Celta de Vigo de España y Luis Romo a Rayados siguen dando de que hablar.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Javier Alarcón, el directivo de la institución cementera respondió contundentemente cuando se le cuestionó sobre las trabas que hubo para tratar de arreglar una extensión de contrato.

"Hablé con ellos muy poco, siempre me dijeron que todo querían que fuera visto con sus representantes y con ellos sí me enojé mucho por momentos desagradables, en especial con el manejador de Orbelin. Como equipo e institución no nos merecemos que se priorice que estos señores que están en medio quieran ganar más dinero que el jugador que les tengan lavado el cerebro con eso de irse a Europa. Hay que hacerlo con respeto, que reconozcan lo que el club aportó a ellos en su momento".

Asimismo, Dávila se refirió al argumento "dar un título y no tener deuda" con el club.

"Cuando se van diciendo que por ganar un título no le deben nada al club, se me hace una... Es muy poco ambicioso el conformarse con un campeonato, que eso lo digan Messi o Cristiano Ronaldo, pero esos que con un campeonato se dicen satisfechos me parecen muy poco ambiciosos", sentenció Dávila.

Orbelin Pineda se fue como agente libre a La Liga de España sin dejar ni un solo peso a la máquina, mientras que Romo, a quien le restaba un año de contrato fue traspasado a Rayados a cambio de "Charly" Rodríguez, mas una suma de dos millones de dólares que aportó Cruz Azul.

