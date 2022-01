"Algo no está bien": Luis Romo deja en evidencia a Cruz Azul

"Sobre el tema de salidas, es un tema que no me gusta tocar, agradecer a Monterrey que me abrió la puerta, por fijarse en mí. El hecho de que salieran tantos jóvenes habla de algo que no está bien y uno evitar hablar de eso, de cosas que pueden malinterpretarse, no es bueno hablar de un lugar donde te brindaron todo, mejor enfocarse en el juego que es lo que voy a hacer".