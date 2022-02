Alexa Moreno sobre Donovan Carrillo: "Es muy bonito lo que hace"

La gimnasta mexicana Alexa Moreno celebró la alegría que transmite Donovan Carrillo después de vero participar en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, China.

"Es muy bonito lo que hace", al recordar que la preparación atlética para un ciclo olímpico es algo serio.

Ante ello, Alexa Moreno decidió que no competirá durante 2022 debido a que se recupera de algunas lesiones, y hasta el momento sigue sin tener claro si realizará la preparación para intentar clasificar a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

La deportista también advirtió que su retiro de la gimnasia está cerca: "Es momento de cerrar este ciclo".

Dijo que para este año más que nada es enfocarse en su recuperación física, que es lo primordial; después, irá viendo cómo retoma la situación del deporte.

"Tengo meses sin entrenar bien, me estoy recuperando del hombro, que va más o menos, no me he subido a las barras; ahorita, tengo una semana que me operaron de los tobillos; me queda un proceso de recuperación como de dos meses para estar corriendo y saltando", dijo en conferencia de prensa virtual la bajacaliforniana.

Alexa se sometió a una artroscopia, además de limpieza bilateral en los tobillos, por lo que tras un año perdido (2022) y de cara a un ciclo olímpico corto de tres años por el retraso de Tokio 2020, luce poco probable que pueda llevar a cabo la preparación para intentar regresar a una justa olímpica.

"La gimnasia no es algo fácil de retomar, es de muchos elementos y de riesgo, pero tienes que estar en condiciones para entrenar a un nivel mundial, sea la competencia que sea; entonces, necesito estar al 100 para entrar en modo competitivo", agregó.

Debido a la inactividad deportiva que tendrá este año, Alexa ya piensa en estudiar una maestría y el llevar a cabo un proyecto personal.