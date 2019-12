Alex Diego, el técnico del Atlante que salvó la vida de una persona en Cancún

Alex Diego, Director Técnico del Atlante, y Kevin Ramírez, delantero del equipo, se convirtieron en héroes cuando lograron salvar a un hombre que se estaba ahogando en el mar de Cancún.

En una entrevista para ESPN, el DT contó cómo logró la hazaña mientras realizaban ejercicios de pretemporada en las costas del mar.

"Estábamos entrenando y Kevin volteó al mar y vio a la persona que se estaba ahogando. Ahí nos avisó y todos corrimos a tratar de buscar a un salvavidas y a un profesional, porque la corriente del mar estaba muy fuerte y él estaba muy lejos".

"Empecé a buscar llantas salvavidas y encontramos dos. Fuimos por ellos y ahí tomé la decisión, junto con Kevin, de aventarnos por él, Ya llevaba mucho tiempo ahí y no sabíamos cuánto le quedaba. Pensamos en aventarnos a la brava, sin nada, pero lo pensé bien y hubiera sido equivocado porque aventarse así, sin preparación en el mar, hubiera sido malo. Ya teniendo los salvavidas no lo pensamos y fue el impulso de ayudar a la persona que se estaba ahogando", comentó Alex Diego.

De acuerdo a La Afición, el estratega narró que sabía que no iba a poder estar tranquilo al ver que la corriente del Mar Caribe se estaba tragando a un hombre y no actuaba.

"La realidad de lo que pasaba por mi cabeza es que no podía quedarme sin hacer nada, es una realidad. Tenía que meterme ahí porque la conciencia no me iba a dejar tranquilo si esa persona se ahogaba, Qué bueno que el señor está con su familia y se tiene que hacer conciencia que muchos podemos vivir situaciones similares y debemos saber reaccionar".

dmv